3 причины за и против покупки смартфонов серии iPhone 12

Надо! А может не стоит?

Apple представила новые айфоны 13 октября 2020 года. Как и ожидалось, состоялась премьера сразу четырех новых моделей — iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Вряд ли кто-то назовет презентацию яркой. Вспомните, как это было раньше — например, в 2017 году. Сейчас же мероприятие получилось исключительно скучным, даже пресным.

Но новые айфоны покупать будут, это факт. Выясняем, а стоит ли игра свеч — нужно ли покупать один из новых айфонов?

Называем главные причины «за» и «против».

Причины «за»

Начнем с хорошего.

Стильный дизайн

В серии iPhone 12 в Apple решили вернуться к стилю iPhone 4 и iPhone 5. А это, как известно, чуть ли не самые любимые айфоны среди фанатов бренда. Новые гаджеты получились и правда красивыми. Все четыре.

А за внешность, как известно, простить можно многое.

5G (но не для нас)

В тех же США это важно. В айфонах впервые появились 5G-модемы. И потреблять контент из сети можно теперь буквально со скоростью света.

Ну а мы в пролете — в РФ мобильные сети пятого поколения не завезли.

iPhone 12 Mini

Компактный айфон 12 еще одна причина перейти на новую серию. Для тех, кто привык к маленьким айфонам и не желает брать в руки «лопаты», iPhone 12 Mini — настоящая находка. Его корпус даже меньше, чем у iPhone 6, 7, 8, SE (2020). При этом он получил достаточно большой 5,4-дюймовый дисплей.

Чудо, а не айфон!

Причины «против»

Но не все так радужно.

Цена

Новые айфоны очень и очень дорогие. Цена входа в мир iPhone 12 — от 69 990 рублей. И столько просят за самый простой айфон 12 Mini. За эти деньги сейчас можно найти iPhone 11 Pro. А «просто» iPhone 11 стоит куда дешевле, не говоря уже о iPhone XR и XS.

Учитывая, что нововведений в серии iPhone 12 не так много, невольно задаешься вопросом, а стоит ли переплачивать.

Почти такие же камеры

У всех новых айфонов камеры почти такие же, как и у старых. Разницы между камерами iPhone 11 и iPhone 12 почти нет.

Разве что в премиальные Pro-версии добавили LiDAR (лазерный дальномер). Однако пока что мы не знаем, насколько он окажется востребованным.

Аккумуляторы меньше объема

Фиаско! Apple оснастила новые айфоны аккумуляторами меньшего объема, чем стояли в предыдущем поколении. Да, в Apple заявляют, что на времени работы это не отразится — но это цифры на бумаге.

Мы в них не верим. И ждем реального тестирования в жизни.

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