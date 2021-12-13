3 провальных гаджета Apple, которые попросту опередили свое время

Расскажем и покажем.

Сегодня Apple это самая дорогая компания на планете. Ее капитализация превышает $3 триллиона! И все это во многом благодаря одному устройству: Айфону. Впрочем, и другие гаджеты купертиновцев отлично продаются: компьютеры, ноутбуки, носимая электроника и так далее. Но не все изделия Apple были успешными. Некоторые провалились.

Самые интересные из провалов ниже.

Фотоаппарат Apple QuickTake

С 1993 по 1997 годы купертиновцы представили несколько моделей камеры Apple QuickTake. Созданы они были в кооперации с Kodak, а после — с FujiFilm.

Камеры были с датчиками по 0,3 Мп и делали снимки в разрешении 640 на 480 пикселей. Не было ни фокусировки, ни оптического зума, даже стабилизация и та отсутствовала. В памяти могло хранится всего 8 или 16 снимков (в зависимости от модели). Да и просмотреть кадры на самой камере было нельзя, только на ПК.

Удачными камеры не были. Слишком странным оказалось техническое исполнение. Да и ценник был высоковат: более 600 долларов.

Чем опередила свое время? Тем, что это была полноценная цифровая камера в компактном форм-факторе.

Игровая консоль Apple Pippin

В 1996 году в продажу поступила игровая приставка Pippin, которая должна была конкурировать с Sega Saturn, Nintendo 64, Virtual Boy и PlayStation.

В чем то устройство было новаторским. Например, на нее можно было закачивать игры из сети. Но технические параметры оказались устаревшими: слабый процессор, мало памяти. Но главный минус: отсутствие игр. Для такой системы за 600 долларов никто делать проекты не хотел.

Продано было всего около 50 тысяч приставок.

Чем опередила свое время? Наличием модема и возможностью скачивать игры из сети.

ПК в телевизоре Mac TV

В 1993 году Apple решила встроить в телевизор компьютер Mac. Концепция была непонята пользователями и экспертами.

В основе лежал ПК Macintosh LC 500, экран ЭЛТ был 14-дюймовым.

Устройство могло работать в двух режимах: ТВ или ПК.

Продано было 10 тысяч экземпляров по цене более $2000.

Чем опередил свое время? По сути прототип смарт-ТВ.

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