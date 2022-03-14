3 замены Инстаграм из России — ЯРУС, Одноклассники и ВКонтакте

Если вдруг пользоваться Инстой желание отпало.

Вы уже в курсе, что с сегодняшнего дня Инстаграм в РФ не работает. Да, для тех, кому Инста важна, это не критично. Ставим VPN и пользуемся. А если нет желания? Хочется чего-то своего, родного?

Тогда вот, что можем посоветовать.

ЯРУС (ЯRUS)

Что это такое? Вы уже знаете. Масштабная социальная сеть, в которой есть и фото, и видео, и новости. Все можно публиковать. Пользоваться просто интерфейс удобный.

Что еще?

Есть возможность настроить подписку на публикации по интересам.

Друзья, подписки, все это тоже реализовано. Счетчики просмотров, лайки, комментарии. Как привыкли в Инстаграм.

Смарт-лента подстраивается под пользователя на основе его лайков/дизлайков и времени просмотров того или иного контента.

Видеоплеер дает возможность смотреть видео с разных сервисов, включая YouTube, RuTube, Vimeo и так далее. Тоже можно что-то подключить, а что-то отключить. Свои видео тоже можно загружать. Как короткие (30 сек), так и длинные (до 3 часов).

Можно и заметку добавить с текстом и фото.

ВКонтакте

ВК чем хорош? Тем, что это полноценная социальная сеть. Да еще и очень популярная в РФ. Ну и фото с видео, а также истории тут можно публиковать. Вместо директа сообщения. Все удобно и просто.

Одноклассники

В Одноклассниках тоже удобный интерфейс и богатый функционал, но аудитория преимущественно более взрослая, чем в ВК и Инстаграме.

Кстати, Snapster был вполне себе заменой Инсты, но приложение было свернуто в 2017-м. Хотите возрождения? Мы были бы не против.

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