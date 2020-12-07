32 ядра — такой процессор Apple готовит для Mac в 2021 году
Настоящий монстр.
Аналитики Bloomberg утверждают, что компания Apple работает над 32-ядерным процессором для будущих Маков. Вероятно, что речь идет о новой версии M1. Более того, компьютеры и ноутбуки с таким могучим чипом мы увидим уже в следующем году.
Напомним, что нынешняя версия M1 располагает 8 ядрами. Но и этого достаточно, чтобы утереть нос Макам с Intel внутри.
В Bloomberg также уверены, что от чипов Intel в своих устройствах Apple полностью избавится уже к 2022 году.
В будущем версий M1 будет много. Нас ждут и 20-ядерные модели, и 16-ядерные.
Что до 32-ядерных «монстров», то они лягут в основу топовых Маков, самых дорогих и мощных.
Источник: Gizmochina
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