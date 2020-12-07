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32 ядра — такой процессор Apple готовит для Mac в 2021 году

7 Дек, 2020

32 ядра — такой процессор Apple готовит для Mac в 2021 году

Настоящий монстр.

Аналитики Bloomberg утверждают, что компания Apple работает над 32-ядерным процессором для будущих Маков. Вероятно, что речь идет о новой версии M1. Более того, компьютеры и ноутбуки с таким могучим чипом мы увидим уже в следующем году.

Напомним, что нынешняя версия M1 располагает 8 ядрами. Но и этого достаточно, чтобы утереть нос Макам с Intel внутри.

В Bloomberg также уверены, что от чипов Intel в своих устройствах Apple полностью избавится уже к 2022 году.

В будущем версий M1 будет много. Нас ждут и 20-ядерные модели, и 16-ядерные.

Что до 32-ядерных «монстров», то они лягут в основу топовых Маков, самых дорогих и мощных.

Источник: Gizmochina

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