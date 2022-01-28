37 новых эмодзи в iOS 15.4 — посмотрим же на них

Вот они.

iOS 15.4, очевидно, самый важный апдейт iOS 15 после запуска операционной системы в сентябре 2021 года. Функций множество. Та же возможность открыть доступ к смартфону в маске без Apple Watch делает апдейт необходимым для установки. Также добавлены новые эмодзи. Целых 37. Вот некоторые из них ниже.

Среди самых интересных: Шрек, гнезда птиц, водные круги, бобы, вода в стакане и так далее.

Напомним, в сентябре Unicode обновила эмодзи до версии 14.0. Эти 37 новых картинок как раз из этого апдейта. Со всеми вариациям речь идет о новых 838 эмодзи.

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