$380 реальных тысяч — столько потеряли игроки в ходе онлайн-сражения в EVE Online

Думали, что игры это несерьезно?

В ходе битвы в космической онлайновой игре EVE Online геймеры потеряли 380 000 реальных долларов! Именно таков ущерб от потери звездных боевых кораблей, участвовавших в сражении под названием The Massacre of M2-XF.

В кровопролитной резне приняли участие более 5 тысяч человек. Битва длилась порядка 15 часов с 30 на 31 декабря прошлого года. И это знаменательно событие вошло в Книгу рекордов Гиннесса — столько настоящих денег в одном сражении игроки еще никогда не теряли! Это, между прочим, больше 28 миллионов рублей.

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