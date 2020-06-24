4 фишки, которые не появились в iOS 14. А ведь все хотели

Ждем их в iOS 15?

Список нововведений iOS 14 прямо указывает на то, что Apple совсем не стесняется «подсматривать» за конкурентами. Как и прогнозировалось еще за несколько месяцев до презентации iOS 14, в новой ОС для iPhone появились полноценные виджеты, функция «Картинка в картинке» и другие опции, которые давно знакомы владельцам Android-смартфонов. Тем не менее, не все ожидаемые функции были реализованы в iOS 14. Речь идет в том числе о нововведениях, которые назывались пользователями iPhone одними из самых долгожданных.

1. Гибкий «Пункт управления»

«Пункт управления» в iOS 14 стал вмещать больше иконок и немного изменился в горизонтальной ориентации. Однако главного нововведения не случилось. В «Пункт управления», как и прежде, нельзя помещать функциональные иконки сторонних приложений. Пользователи давно надеются, что Apple разрешит разработчикам работать с «Пунктом управления». Например, чтобы по одному взмаху пальца можно было получать доступ к часто используемым функциям сторонних приложений. Но пока Apple такие просьбы не замечает.

2. Разделение экрана на две части

Функция «Картинка в картинка», наконец, добралась до iPhone. Причем она успешно работает даже на компактных iPhone — удобство использования функции на них вовсе не меньше, чем на больших смартфонах.

Вместе с этой функцией было бы логично ввести в iOS 14 режим работы с двумя приложениями на одном экране. Хотя бы на смартфонах с экранами от 5,5 дюйма. В таком случае у пользователей появилась бы возможность использовать два приложения одновременно, а параллельно еще и смотреть видео в режиме «Картинка в картинке». Вот это была бы настоящая многозадачность!

3. Всегда активный экран

Владельцы iPhone с OLED-экранами не первый год умоляют Apple добавить им режим всегда включенного экрана (Always On Display). Функция действительно напрашивается на iPhone X и более новых моделях, которые только выиграют от нововведения. Опция позволила бы видеть время, пропущенные уведомления и другую информацию на экране, даже когда iPhone заблокирован. Заряд аккумулятора из-за этого бы точно не пострадал, ведь речь идет об OLED-экранах.

4. Переработанные «Обои»

Помните нашумевшую утечку iPhone 11 Pro с установленной iOS 14 в начале года? Его еще купили за один биткоин (более 640 тысяч рублей по актуальному курсу). Большинство обнаруженных на нем функций оказались в окончательной версии iOS 14, которую презентовала Apple. Именно поэтому многие не удивились виджетам, хотя это нововведение iOS 14 по-настоящему безумное.

Также на этом iPhone с альфа-версией iOS 14 был обнаружен переработанный раздел с «Обоями» (скриншот выше). В нем обои автоматически «по-умному» организовывались по категориям, выгружались из сторонних приложений, в общем — был настоящий рай для любителей обоев. Но в реальной версии iOS 14 этого нововведения не оказалось, что, безусловно, расстроило многих пользователей.

А какие нововведения в iOS 14 ждали вы?

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