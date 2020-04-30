4 функции вашего Android, которыми вы забываете пользоваться (а зря)

Очень полезные фишки.

На Android так много разных функций, что пользоваться всеми попросту невозможно. Тем не менее, есть ряд штатных функций Android, которыми лучше все-таки научиться пользоваться. Уж слишком они полезные. Рассказали о четырех таких функциях.

Защищайте приложения отпечатком пальца

Опция защиты приложений или отдельных файлов с помощью отпечатка пальца часто запрашивается пользователями. Люди ищут для этого специальное приложение, что чаще всего приводит к расстройствам. Все дело в том, что приложения из Google Play с такой функцией либо откровенно плохие, либо напичканы рекламой.

А ведь такая защитная опция есть по умолчанию буквально в каждом Android-смартфоне. Чаще всего она располагается в настройках безопасности и приватности. Пользователю достаточно активировать функцию защиты приложений с помощью отпечатка и пометить флажками те приложения, доступ к которым должен предоставляться только при подтверждении личности.

Включайте гостевой режим, когда даете смартфон кому-либо

На любом современном Android-смартфоне есть возможность создания нескольких учетных записей для разных пользователей. Также можно по-быстрому включить гостевой доступ, чтобы не переживая за личные данные, давать смартфон другому человеку, например, тому же ребенку, чтобы он поиграл.

И этой опцией почему-то мало кто пользуется, вероятно, полагая, что настройка занимает много времени. На самом же деле на это уходит буквально две минуты. Нужно зайти в расширенные настройки Android, выбрать пункт «Пользователи» или «Несколько пользователей» и активировать гостевой доступ. Далее останется только выбрать приложения, которые будут доступны пользователю в гостевом режиме.

Отключайте безудержную работу процессов в фоновом режиме

По умолчанию на Android-смартфонах в фоновом режиме могут работать сколько угодно приложений. Из-за этого, вне зависимости от вашей активности использования смартфона, со временем будет увеличиваться потребление аккумулятора приложениями.

Избежать этого можно путем запрета работы более четырех процессов в фоновом режиме. Для этого перейдите в настройки «Для разработчика», выберите пункт «Лимит фоновых процессов» и установите параметр «Не более 4 процессов». Это запретит вашему Android-смартфону держать запущенными более четырех приложений одновременно.

Отметим, что если у вас нет проблем со временем работы смартфона без подзарядки, то лучше опцию не включать.

Переключайтесь между приложениями быстро

А вот простая, но жутко полезная опция, о существовании которой многие даже и не догадываются. На Android можно быстро переключаться между запущенными приложениями. Для этого нужно дважды нажать на кнопку многозадачности. Сразу после этого произойдет переключение на последнее запущенное приложение. Крайне удобная функция, позволяющая эффективно работать с двумя приложениями.

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