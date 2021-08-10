4 крутые фишки Honor Magic 3 — вот, почему это один из лучших смартфонов 2021 года

Топовый HONOR.

HONOR Magic 3 это не один смартфон, а целая серия. Но мы поговорим о топовой версии (названия пока у нее нет, ждем 12 августа, поэтому называем просто Мэджиком 3). Это потенциальный лидер рейтинга DxOMark, а еще один из самых крутых флагманов 2021 года.

Почему? А вот и причины.

Причина номер один — Snapdragon 888+

HONOR Magic 3 станет одним из первых смартфонов на базе Snapdragon 888+. А это самая быстрая SoC для смартфонов на Android (и производных ОС) на сегодняшний день. Производительность будет феноменальной.

Причина номер два — топовая тыльная камера

Квадрокамера будет невероятной. Если инсайд китайского типстера под ником Digital Chat Station окажется верен, то нас ждут датчики на 50, 64, 64 и 64 Мп. Вероятно, первый главный, второй это ширик, третий — перископ. А четвертый? Черно-белая камера.

But the full version has become a stacking flagship, customized high-brush screen + Snapdragon 888 Plus+50mp+3*64mp There is nothing wrong with the hardware of the multi-main camera system. — Digital Chat Station (@chat_station) August 10, 2021

Причина номер три — быстрая память

Смартфон получит много ОЗУ (12 ГБ) и флеш-памяти (512 ГБ). Но главное ее формат. В первом случае LPDDR5, а во втором улучшенная UFS 3.1 с повышенной скоростью работы. Открывать приложения и страницы смартфон сможет быстрее, чем Вы моргаете!

Причина номер четыре — стильный дизайн

Ну и дизайн, конечно. Классный, стильный. Сразу видно, что гаджет стоит дорого. Да, похож на Huawei Mate 40. Но это не беда.

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