4 крутые фишки Honor Magic 3 — вот, почему это один из лучших смартфонов 2021 года

Топовый HONOR.

HONOR Magic 3 это не один смартфон, а целая серия. Но мы поговорим о топовой версии (названия пока у нее нет, ждем 12 августа, поэтому называем просто Мэджиком 3). Это потенциальный лидер рейтинга DxOMark, а еще один из самых крутых флагманов 2021 года.

Почему? А вот и причины.

HONOR Magic 3 станет одним из первых смартфонов на базе Snapdragon 888+. А это самая быстрая SoC для смартфонов на Android (и производных ОС) на сегодняшний день. Производительность будет феноменальной.

Квадрокамера будет невероятной. Если инсайд китайского типстера под ником Digital Chat Station окажется верен, то нас ждут датчики на 50, 64, 64 и 64 Мп. Вероятно, первый главный, второй это ширик, третий — перископ. А четвертый? Черно-белая камера.

But the full version has become a stacking flagship, customized high-brush screen + Snapdragon 888 Plus+50mp+3*64mp There is nothing wrong with the hardware of the multi-main camera system.

— Digital Chat Station (@chat_station) August 10, 2021