4 крутых новых фэнтези-сериала, которые нужно увидеть прямо сейчас

Соскучились по магии?

Пятница! А значит пришло время киношной подборки на Блохе. Сегодня мы расскажем вам о новых фэнтезийных сериалах, которые точно не разочаруют. Мечи, магия, волшебные существа. Любите такое? Скорее к экранам.

Поехали!

Ведьмак, второй сезон

Геральт вернулся. Лучше ли второй сезон первого? Мне понравился больше. Он более зрелищный, насыщенный на события, полный интересных поворотов сюжета. И кое где расходится с книгой.

Изначально был крайне скептически настроен к Герни Кавиллу, так как в роли супермена он мне решительно не зашел. А вот Геральт из него получился что надо. Не Михал Жебровски, но тоже крутой!

Колесо Времени

Не читайте рецензии в сети. Врут! Колесо Времени от Amazon это как раз то, что нужно всем тем, кто заскучал после давнего завершения Игры Престолов. Тут красивые пейзажи, интересные герои и захватывающий сюжет.

Но лучше сериал зайдет тем, кто книги Джордана не читал, однозначно. И спойлеры избегайте, они все испортят. Жаль, что так мало серий. Ждем второй сезон.

Тень и кость

Фэнтезийный сериал в фэнтезийной российской империи? Почему бы и нет. Очень неожиданно, свежо, а еще красиво и дорого снято. Алина Старкова тоже замечательная. Не смотрели? Исправляйте.

Кастлвания (последний сезон)

Последний сезон грандиозной анимационной Кастлвании ставит все точки над всеми I.

Классно, душевно, грустно. Грустно и по сюжету, и от того, что сериал закончился.

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