4 крутых новых сериала в жанре ужасов, которые обязательно заставят вас бояться
Страшно интересно.
Осень постепенно берет свое. Солнечные дни сменяются пасмурными, то и дело идет дождь. При всем желании уже не удается гулять целыми днями. Но дома также всегда найдутся дела. И, конечно, развлечения. В том числе новые сериалы.
О самых интересных находках последних месяцев в жанре ужасов как раз и хотим вам рассказать.
Третий день
Увлекательная и таинственная драма с неподражаемым Джудом Ло в главной роли. Сериал буквально до краев наполнен мистикой и таинственностью.
Действие разворачивается на странном острове, расположенном буквально напротив Лондона. Сюда легко попасть — но выбраться практически невозможно.
Земля монстров
Антология городских ужасов. Разные сюжеты и герои, пугающие чудовища и не менее страшные люди.
Еще один хороший сериал 2020 года, который обязательно зайдет фанатам «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны». А еще, что весьма неожиданно, «Черного зеркала».
Ходячие мертвецы: Мир за пределами
Подростковых «Ходячих мертвецов» заказывали? Так вот же они. История из жизни первого поколения, выросшего на руинах цивилизации. В мире, в котором люди отнюдь не доминирующий вид.
Своего рода более легкий вариант культовых «Ходячих».
Призраки поместья Блай
Второй сезон изумительного сериала «Призраки дома на холме». Но сюжетной связи не ищите — тут другая канва и персонажи.
На этот раз в центре повествования дети-сироты и их няня. Вместе им предстоит заглянуть по ту стороны смерти в жутком особняке. Нам обещают не только пугающую, но драматичную, эмоциональную и грустную историю о связи с прошлым и неизбежности потерь.
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