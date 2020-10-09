4 крутых новых сериала в жанре ужасов, которые обязательно заставят вас бояться

Страшно интересно.



Осень постепенно берет свое. Солнечные дни сменяются пасмурными, то и дело идет дождь. При всем желании уже не удается гулять целыми днями. Но дома также всегда найдутся дела. И, конечно, развлечения. В том числе новые сериалы.

О самых интересных находках последних месяцев в жанре ужасов как раз и хотим вам рассказать.

Третий день

Увлекательная и таинственная драма с неподражаемым Джудом Ло в главной роли. Сериал буквально до краев наполнен мистикой и таинственностью.

Действие разворачивается на странном острове, расположенном буквально напротив Лондона. Сюда легко попасть — но выбраться практически невозможно.

Земля монстров

Антология городских ужасов. Разные сюжеты и герои, пугающие чудовища и не менее страшные люди.

Еще один хороший сериал 2020 года, который обязательно зайдет фанатам «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны». А еще, что весьма неожиданно, «Черного зеркала».

Ходячие мертвецы: Мир за пределами

Подростковых «Ходячих мертвецов» заказывали? Так вот же они. История из жизни первого поколения, выросшего на руинах цивилизации. В мире, в котором люди отнюдь не доминирующий вид.

Своего рода более легкий вариант культовых «Ходячих».

Призраки поместья Блай

Второй сезон изумительного сериала «Призраки дома на холме». Но сюжетной связи не ищите — тут другая канва и персонажи.

На этот раз в центре повествования дети-сироты и их няня. Вместе им предстоит заглянуть по ту стороны смерти в жутком особняке. Нам обещают не только пугающую, но драматичную, эмоциональную и грустную историю о связи с прошлым и неизбежности потерь.

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