4 лучших (и бесплатных) антивируса для Windows в 2020 году

Лучшие из лучших.

Какой из бесплатных антивирусов стоит установить на повседневно используемый компьютер для защиты важных файлов? Список лучших антивирусных программ регулярно меняется, поскольку разработчики то и дело что-то меняют или вовсе отказываются от бесплатного предоставления услуг (как, например, недавно сделал Norton). Мы провели свежее тестирование бесплатных антивирусов и выбрали четыре лучших, не забыв указать и их минусы.

Сразу стоит отметить, что у всех перечисленных антивирусов есть платные версии. Мы их не рассматривали. В подборку вошли только бесплатные решения без временных ограничений. Другими словами, отобраны антивирусы, которые не попросят оплаты после нескольких недель или месяцев использования.

Avira Free Antivirus представляет собой комплексное решение по защите компьютера от любых вредоносных программ. Комплекс проверяет не только файлы, но и потенциально опасные интернет-подключения, а благодаря расширениям для популярных браузеров — еще и вредоносные веб-сайты.

Приятнее всего то, что при всем при этом Avira не сильно нагружает компьютер. После установки полного комплекса защиты компьютер не начинает тратить 90% своих ресурсов на поддержание жизни антивируса, что особенно важно для владельцев бюджетных компьютеров и ноутбуков.

Важно, что внутри браузера Avira минимум рекламы. Тем не менее, антивирус бесплатный, поэтому он время от времени спрашивает о том, не хочет ли пользователь обновиться до платной «полноценной» версии. Напрягает, но не очень сильно. Есть куда более назойливые антивирусы (один даже в этой подборке).

AVG AntiVirus Free — отличный антивирус, разработчики которого сделали основную ставку на защиту от фишинга. И это очень похвально. Несмотря на увеличение компьютерной грамотности, с каждым годом жертвами фишинговых атак становится все большее количество интернет-пользователей. Установив AVG, вы с высокой вероятностью оградите себя от мошенников.

Впрочем, и обычные вирусы и трояны антивирус определяет успешно — база обновляется регулярно. Единственным неприятным минусом AVG можно назвать только принудительную установку расширения для браузера AVG SafePrice. Если будете устанавливать AVG, то обязательно помните об этом и удалите расширение при необходимости.

Panda Free Antivirus сильно отличается от большинства других антивирусных программ. В первую очередь, интерфейсом. Здесь он необычный, но привлекательный и удобный в использовании, плюс доступен на русском языке.

В Panda имеется встроенный бесплатный VPN — мелочь, но приятно. Но главное, и такое действительно мало где встретишь, Panda располагает специальным режимом экстренной помощи. Он активируется, если компьютер пострадал от вирусов или от действий самого пользователя и перестал включаться. В таком случае антивирус позволяет выполнить восстановление.

Некогда лучший бесплатный антивирус Avast сейчас переживает не самые лучшие времена. Во многом из-за того, что антивирус стал слишком часто и слишком навязчиво (а порой и неочевидно) запрашивать переход на платную версию. Разумеется, это всем не нравится, от чего и идет негатив.

Тем не менее, как антивирус Avast по-прежнему хорош и максимально прост в использовании. От пользователя требуется только дать разрешение на проведение интеллектуального сканирования один раз в определенный период времени и все. Дальше Avast разберется сам, в том числе будет автоматически и довольно тихо проверять файлы на потенциальную угрозу в реальном времени.

Еще один плюс Avast — большое количество дополнительных функций. Правда, в них придется разобраться. Но если вам захочется это сделать, то многие из них точно понравятся.

А каким антивирусом пользуетесь вы?

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