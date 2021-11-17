4 полезные фишки iOS 15.2, которые были добавлены в третьей бете
Нашли новое!
Вчера вышла третья бета-версия iOS 15.2. Сначала мы не обнаружили полезных нововведений. Но сейчас, покопавшись, нашли. Целых 4! Рассказываем.
Итак, поехали.
1) Удобный поиск по своим плейлистам в приложении Apple Music
В Apple Music добавился удобный поиск по своим плейлистам. Музыку вы сможете найти не только в медиатеке всей Музыки, но и в своих личных коллекциях.
2) Удобное переключение макрорежима
На Айфон 13 Про и Айфон 13 Про Макс переключатель макро стал более понятным и удобным. Добавилась пояснительная информация. Переключатель переименовали. Тепер все куда понятнее: Управление макро.
3) Использовать Частный узел iCloud также теперь проще
Функция Частного узла iCloud в разделе Сотовые данные. Мы видим надпись Ограничить отслеживание IP-адресов. По сути, теперь Apple понятным языком объясняет, что это за функцию и описывает ее прямо в интерфейсе iOS.
4) Изменения в Напоминаниях
Теперь вы можете массово переназывать или удалять теги в Напоминаниях.
А баги? Есть:
- Apple Music разряжает аккумулятор буквально мгновенно. Почему? Из-за ошибки в коде, из-за которого частота процессора завышается.
- В Wallet иногда происходит от отказ от принятия сертификата о вакцинации от COVID-19.
- Приложение Здоровье порой самопроизвольно закрывается.
А что было добавлено в прошлой бете iOS 15.2? Читаем ниже:
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