4 полезные фишки iOS 15.2, которые были добавлены в третьей бете

Нашли новое!

Вчера вышла третья бета-версия iOS 15.2. Сначала мы не обнаружили полезных нововведений. Но сейчас, покопавшись, нашли. Целых 4! Рассказываем.

Итак, поехали.

1) Удобный поиск по своим плейлистам в приложении Apple Music

В Apple Music добавился удобный поиск по своим плейлистам. Музыку вы сможете найти не только в медиатеке всей Музыки, но и в своих личных коллекциях.

2) Удобное переключение макрорежима

На Айфон 13 Про и Айфон 13 Про Макс переключатель макро стал более понятным и удобным. Добавилась пояснительная информация. Переключатель переименовали. Тепер все куда понятнее: Управление макро.

3) Использовать Частный узел iCloud также теперь проще

Функция Частного узла iCloud в разделе Сотовые данные. Мы видим надпись Ограничить отслеживание IP-адресов. По сути, теперь Apple понятным языком объясняет, что это за функцию и описывает ее прямо в интерфейсе iOS.

4) Изменения в Напоминаниях

Теперь вы можете массово переназывать или удалять теги в Напоминаниях.

А баги? Есть:

Apple Music разряжает аккумулятор буквально мгновенно. Почему? Из-за ошибки в коде, из-за которого частота процессора завышается.

В Wallet иногда происходит от отказ от принятия сертификата о вакцинации от COVID-19.

Приложение Здоровье порой самопроизвольно закрывается.

А что было добавлено в прошлой бете iOS 15.2? Читаем ниже:

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