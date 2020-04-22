4 причины не покупать iPhone SE 2 сейчас

Для тех, кто никак не может решиться.

Новый iPhone SE вот-вот поступит в продажу. Но нужно ли его покупать? Назвали четыре причины, по которым iPhone SE 2-го поколения лучше обойти стороной, присмотревшись к другим смартфонам. По крайней мере сейчас, на старте продаж новинки.

Цена — перебор. Ждем скидок

Ставший самым дешевым смартфоном Apple в США, новый iPhone SE не очень-то и дешевый в России. Его цена начинается от 39 990 рублей. Это слишком много за устройство со старым дизайном, пусть и флагманским процессором A13 Bionic. Просто для сравнения, в США модель продается за $399 (около 30 тысяч рублей), да еще и скидки в честь выхода делаются огромные.

Через год новый iPhone SE 2-го поколения станет куда более выгодной покупкой. Процессор A13 за это время хуже не станет, тогда как цена смартфона снизится на несколько тысяч рублей. В итоге, через год-полтора iPhone SE 2-го поколения и вовсе доберется до заветной отметки ниже 30 тысяч рублей. Тогда на смартфон в России начнется серьезный спрос.

Правда, все это актуально при условии, если «рубль позволит».

Touch ID — скучно

iPhone SE 2-го поколения оснащен сканером отпечатков пальцев Touch ID. Точно таким же, какой установлен в iPhone 6s, iPhone 7 и iPhone 8. В общем, скука смертная.

Если вам хочется получить от смартфона совершенно новый пользовательский опыт, то берите iPhone с Face ID. Функция распознавания лица полностью изменит ваше взаимодействие со смартфоном. В качестве альтернативы новому iPhone SE присмотритесь к iPhone XR. Смартфон немного дороже, но по большинству параметров круче. Подробное сравнение смартфонов делали здесь.

4,7-дюймовый экран уже маловат

iPhone SE 2-го поколения оснащен 4,7-дюймовым дисплеем. В наше время он признается компактным и вполне по делу. На рынке представлены смартфоны с куда более крупными и приятными для лицезрения дисплеями.

При этом, многие из них незначительно больше iPhone SE 2-го поколения по габаритам. Все потому что рамки по периметру их дисплеев сильно уменьшены в отличие от нового смартфона Apple.

Кстати, вместо iPhone SE 2-го поколения вы можете дождаться iPhone SE 2 Plus, который выйдет в следующем году. Смартфон обещает стать необычным. Он получит экран с уменьшенными рамками, но не будет оснащен Face ID, как другие современные айфоны. У него будет сканер отпечатков пальцев Touch ID встроенный в боковую кнопку. При этом, так как модель будет из линейки SE, она будет дешевле флагманов.

Аккумулятор — печаль

Самое слабое место iPhone SE 2-го поколения вовсе не устаревший (хоть и традиционный) дизайн. Новый смартфон Apple оснащен скромным аккумулятором емкостью 1815 мАч. И это самый большой минус.

В первую очередь, из-за этого аппарат будет работать относительно недолго без подзарядки. Кроме этого, первоначальная емкость аккумулятора будет теряться действительно быстро. Нужно помнить, что чем меньше емкость аккумулятора, тем быстрее происходит его деградация — это принцип работы литий-ионных аккумуляторных батарей.

В связи с этим, от аккумулятора iPhone SE 2-го поколения следует ожидать точно таких же темпов деградации аккумулятора, как и у батареи iPhone 8. Пользователи «восьмерок» подтвердят, что первоначально их смартфоны работали вполне себе долго, но уже на второй-третий год использования быстрая разрядка становится ощутимой проблемой. Эта же участь ждет и будущих пользователей iPhone SE 2-го поколения.

Источник: Bloha.ru.

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