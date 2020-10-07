4 причины, почему iPhone SE первого поколения все еще актуален — вполне можно брать

Рассказываем.

iPhone SE первого поколения, выпущенный в 2016 году, по-прежнему можно рассматривать в качестве потенциального приобретения. Это все еще отличный смартфон, у которого, учитывая низкую стоимость, почти нет конкурентов.

Рассказываем, почему он все еще актуален.

Низкая стоимость

Гаджет все еще можно найти у ритейлеров. Стоимость нового экземпляра составляет порядка 20 тысяч рублей. И за эти деньги это один из самых оптимальных вариантов по соотношению «цена-качество».

По крайней мере, если вам нужно устройство под управлением операционной системы iOS.

Поддержка iOS 14

iPhone SE поддерживает новейшую операционную систему iOS 14, которая была представлена Apple в середине сентября 2020 года.

Сам использую iPhone SE в качестве рабочего смартфона — на личном опыте могу утверждать, что работает он с ней отлично. Не тормозит, позволяет пользоваться большинством новых функция.

Все еще высокая производительность

Возможно, что на iPhone SE не удастся сыграть в топовые игры 2020 года выпуска. Но с основными задачами — переписка в социальных сетях, общение, серфинг по сети, съемка фото и видео — SE справляется на ура.

Старенький чипсет Apple A9 Bionic по-прежнему обеспечивает адекватную производительность.

Компактный форм-фактор

Если вам нужен по-настоящему маленький айфон, то выбора как бы и нет вовсе. Только iPhone SE предлагает более или менее актуальное железо, поддержку iOS 14 в компактном 4-дюймовом форм-факторе.

Поэтому его так любят девушки.

А что же недостатки? Главное — аккумулятор. Заряд iPhone SE «сжирает» буквально моментально. Под рукой постоянно должен быть портативный аккумулятор или доступ к розетке. Ну и, вероятно, iOS 14 станет последней iOS для последнего в истории по-настоящему компактного айфона.

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