4 проблемы, которые грозят владельцам iPhone с неоригинальными камерами
Будьте внимательны и осторожны.
Как известно, в iOS 14.4 появилась функция, благодаря которой владельцы айфонов могу узнать что на их смартфон установлены неоригинальные датчики камер. А сегодня Apple объяснила, чем это грозит.
Серьезных проблем немного, всего четыре.
Рассказываем.
- Камера смартфона не может сфокусироваться правильно, в результате фото получаются размытыми;
- В портретном режиме объектив не фокусируется на объекте или фокусируются лишь частично;
- Приложения от сторонних девелоперов могут зависнуть или попросту вылететь;
- В режиме предварительного просмотра снимков в реальном времени вы можете увидеть пустоту. Или, опять же, ПО зависнет.
Источник: MacRumors
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