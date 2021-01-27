4 проблемы, которые грозят владельцам iPhone с неоригинальными камерами

Будьте внимательны и осторожны.

Как известно, в iOS 14.4 появилась функция, благодаря которой владельцы айфонов могу узнать что на их смартфон установлены неоригинальные датчики камер. А сегодня Apple объяснила, чем это грозит.

Серьезных проблем немного, всего четыре.

Рассказываем.

Камера смартфона не может сфокусироваться правильно, в результате фото получаются размытыми; В портретном режиме объектив не фокусируется на объекте или фокусируются лишь частично; Приложения от сторонних девелоперов могут зависнуть или попросту вылететь; В режиме предварительного просмотра снимков в реальном времени вы можете увидеть пустоту. Или, опять же, ПО зависнет.

Источник: MacRumors

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