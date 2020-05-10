4 типа номеров, на которые нельзя перезванивать

Важно знать!

С каждым годом телефонные мошенники разрабатывают все более изощренные способы обмана. Некоторые из новых способов даже не требуют от злоумышленников дозваниваться до своих потенциальных жертв. Они пытаются проворачивать психологические трюки, заставляя абонентов самих перезванивать и попадаться в ловушку. На какие номера ни в коем случае нельзя перезванивать? Предупредили наших читателей в этой статье.

1. Короткие номера

В первую очередь, не стоит перезванивать на короткие номера, с которых могут поступать звонки и SMS с различными оповещениями. Даже в том случае, если обратный звонок якобы требуется сотрудниками банка, оператора или другой организации.

Звонок на короткий номер в большинстве случаев приведет к списанию денег со счета. Мошенники по-прежнему используют подобные схемы обмана, в рамках которых они пытаются добиться от потенциальных жертв обратного звонка.

2. Похожие на другие номера

Пожалуй, самая опасная категория номеров. На такие точно нельзя перезванивать, а желательно и вовсе не отвечать. Мошенники маскируют номера под номера популярных организаций, включая банки и сотовые операторы.

Например, клиентам Сбербанка могут поступать звонки с номером, начинающихся с кода «+900». Расчет мошенников идет на то, что жертва может перепутать схожий номер с реальным и ответить на вызов, либо перезвонить позже. В том же Сбербанке официально предупреждают клиентов о популярности этого способа обмана.

3. Номера с кодом другой страны

На первый взгляд кажется вполне логичным, что перезванивать на необычные номера, которые начинается с кода другой страны, не стоит — спишут деньги. Однако у многих людей, тем не менее, любопытство перевешивает здравый смысл. Как итог, со счета как минимум списывают деньги за звонок в другую страну.

Впрочем, это не главная опасность. Очень часто с номеров с кодом другой страны звонят мошенники. Они могут сообщать о том, что абонент выиграл в лотерее Google или другой крупной интернет-компании и обещают большой денежный приз. Разумеется, это банальный развод — никаких лотерей эти компании не проводят. По статистике большинство таких звонков выполняются с кодом Великобритании +44. К ним нужно относиться особенно бдительно.

4. Номера с плохой репутацией

Опасаться нужно не только мошенников. Обычные спамеры могут оказаться куда большей угрозой, так как они могут вполне легально развести вас на покупку продукта или услуги. Чаще всего у номеров таких спамеров негативные отзывы от других абонентов.

Поэтому рекомендуется пробить номер по одной из доступных и бесплатных базе номеров. Благодаря этому сразу получится узнать, от кого поступает звонок и насколько опасно перезванивать на него. Подробно о базах данных номеров и других способах определения неизвестного номера мы рассказывали в этой статье.

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