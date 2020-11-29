47,5 дней — вот, сколько нужно работать, чтобы заработать на iPhone 12 Pro в России
Долго.
Основываясь на официальную статистику средних зарплат, эксперты издания «Аргументы и факты» выяснили, сколько дней нужно работать в той или иной стране для того, чтобы приобрести премиальный Айфон 12 Про. В России вам потребуется трудиться больше 1,5 месяцев, чтобы стать счастливым обладателем новенького iPhone.
А именно — 47,5 дней. А, например, в той же Швейцарии на накопление на Айфон 12 Про у вас уйдет в 10 раз меньше времени.
Что в других странах?
- Филиппины — 88,2
- Украина — 87
- Бразилия — 83,3
- Беларусь — 75,3
- Казахстан — 74,6
- Перу — 71,6
- Сербия — 56,9
- Индия — 54,4
- Россия — 47,5
- Таиланд — 40,6
- Венгрия — 35,1
- Малайзия — 29,1
- Китай — 26,7
- Италия — 18,3
- Испания — 16,9
- Великобритания — 11,8
- Франция — 10,5
- Япония — 9,8
- Норвегия — 7,7
- США — 6,1
- Швейцария — 4,4
Источник: АиФ
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