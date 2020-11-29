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47,5 дней — вот, сколько нужно работать, чтобы заработать на iPhone 12 Pro в России

29 Ноя, 2020

47,5 дней — вот, сколько нужно работать, чтобы заработать на iPhone 12 Pro в России

Долго.

Основываясь на официальную статистику средних зарплат, эксперты издания «Аргументы и факты» выяснили, сколько дней нужно работать в той или иной стране для того, чтобы приобрести премиальный Айфон 12 Про. В России вам потребуется трудиться больше 1,5 месяцев, чтобы стать счастливым обладателем новенького iPhone.

А именно — 47,5 дней. А, например, в той же Швейцарии на накопление на Айфон 12 Про у вас уйдет в 10 раз меньше времени.

Что в других странах?

  • Филиппины — 88,2
  • Украина — 87
  • Бразилия — 83,3
  • Беларусь — 75,3
  • Казахстан — 74,6
  • Перу — 71,6
  • Сербия — 56,9
  • Индия — 54,4
  • Россия — 47,5
  • Таиланд — 40,6
  • Венгрия — 35,1
  • Малайзия — 29,1
  • Китай — 26,7
  • Италия — 18,3
  • Испания — 16,9
  • Великобритания — 11,8
  • Франция — 10,5
  • Япония — 9,8
  • Норвегия — 7,7
  • США — 6,1
  • Швейцария — 4,4

Источник: АиФ

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