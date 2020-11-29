47,5 дней — вот, сколько нужно работать, чтобы заработать на iPhone 12 Pro в России

Долго.

Основываясь на официальную статистику средних зарплат, эксперты издания «Аргументы и факты» выяснили, сколько дней нужно работать в той или иной стране для того, чтобы приобрести премиальный Айфон 12 Про. В России вам потребуется трудиться больше 1,5 месяцев, чтобы стать счастливым обладателем новенького iPhone.

А именно — 47,5 дней. А, например, в той же Швейцарии на накопление на Айфон 12 Про у вас уйдет в 10 раз меньше времени.

Что в других странах?

Филиппины — 88,2

Украина — 87

Бразилия — 83,3

Беларусь — 75,3

Казахстан — 74,6

Перу — 71,6

Сербия — 56,9

Индия — 54,4

Россия — 47,5

Таиланд — 40,6

Венгрия — 35,1

Малайзия — 29,1

Китай — 26,7

Италия — 18,3

Испания — 16,9

Великобритания — 11,8

Франция — 10,5

Япония — 9,8

Норвегия — 7,7

США — 6,1

Швейцария — 4,4

Источник: АиФ

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