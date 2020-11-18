4G-смартфон за 1500 рублей хотели? Есть такой — называется Vsmart Bee Lite

Полноценный смартфон за копейки.

Еще вчера казалось, что смартфон за 25 долларов (или 1500 рублей) это нечто из разряда фантастики (и даже не научной). Но сегодня все изменилось. Компания Vingroup представила модель под названием Vsmart Bee Lite, которую оценили как раз в двадцать пять баксов.

Что внутри?

Аппаратной основой новинки стал чипсет Snapdragon 215. Объем оперативной памяти равен 1 ГБ, емкость накопителя составляет 16 ГБ. Девайс может работать в мобильных сетях 4G.

Внутри находится батарея на 2550 мА*ч. Надо же, даже больше, чем у iPhone 12 mini, который стоит почти в 50 раз больше!

Дисплей у Vsmart Bee Lite 5,45-дюймовый (разрешение равно 800 на 480 пикселей). Основная камера тут 5-мегапиксельная. Разрешение фронтальной камеры — 2 Мп.

Работает гаджет на операционной системе Android 10 Go Edition.

Пока что продается Vsmart Bee Lite только во Вьетнаме. Когда доберется до наших берегов, увы, информации нет.

Источник: Gizmochina

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