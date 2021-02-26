4G-версия смартфона Samsung Galaxy A32 уже в России
Цена – от 19 990 рублей.
Несколько недель назад в Европе состоялся дебют Samsung Galaxy A32 5G. Это неплохой смартфон среднего уровня с поддержкой сетей 5 поколения.
5G вам не нужно? Или хотите сэкономить? Обратите внимание на 4G-версию. Она только что представлена в России.
Что круто – Galaxy A32 4G сильно отличается от Galaxy A32 5G. Кроме 4G-модема гаджет получил новый процессор и экран.
Galaxy A32 4G предлагает 6,4-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением Full HD+. Также до 90 Гц увеличена частота обновления. От царапин защищает закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5.
Galaxy A32 5G, напомним, имеет скромную TFT-панель формата HD+. Что касается чипа, 4G-версия базируется на MediaTek Helio G80 (а не MediaTek Dimensity 720). Он выдает до 2 ГГц и дополнен графикой ARM Mali-G52 MC2.
Оперативной памяти на борту – 4 ГБ. Сканер отпечатков подэкранный. Помимо прочего, Galaxy A32 4G снимает лучше. Благодарить за это стоит четверную камеру: 64 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП.
Обновление коснулось и фронтального объектива. Модуль на 20 МП интереснее 13-мегапиксельного у Galaxy A32 5G.
Дополняют картину NFC, USB Type-С и батарея емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 15 Вт. Расцветок три – голубая, фиолетовая и черная.
За Galaxy A32 4G с 32 ГБ флеш-памяти просят 19 990 рублей. Телефон с накопителем вместимостью 128 ГБ обойдется в 21 990 рублей.
Источник: samsung.com
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