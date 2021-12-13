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5 айфонов, которые не стоит покупать в конце 2021 года

13 Дек, 2021

5 айфонов, которые не стоит покупать в конце 2021 года

Называем.

Мы уже рассказали вам, какие iPhone имеет смысл рассматривать для покупки в конце 2021 года. А какие не стоит? Выясним.

Поехали.

iPhone 7

Уже откровенно устаревшее устройство, хотя и обновляется до актуальной iOS 15. Играть на нем не получится, современные игры гаджет не тянет. Также тут совсем уж никакая камера по современным меркам.

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iPhone 8

Все то же самое, что и в случае с iPhone 7, только смартфон чуть помощнее и с чуть более интересной камерой. Но iPhone SE (2020) он совершенно точно не конкурент.

iPhone X

Да, он все еще очень красивый. У него стильный современный дизайн. Но начинка слабовата. Да и камера оставляет желать лучшего. Лучше взять iPhone XS. Он во всем интереснее. И выглядит столь же классно.

iPhone xs

iPhone XR

Лучше рассмотреть покупку iPhone 11. Стоит он примерно столько же, но во всем лучше: дольше работает, на нем приятнее играть, а еще 11-ый классно фоткает. Пару тысяч переплаты того стоят.

iPhone XR

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