5 бесплатных, но жутко полезных программ для Windows

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Пора расширять набор отличных и при этом бесплатных Windows-утилит для постоянного использования. В этой подборке рассказали о пяти классных программах, которые по-настоящему выручат в различных ситуациях, не запросив при этом ни копейки.

Нужно восстановить удаленные файлы? Даже если это случилось несколько месяцев назад, то вам поможет Recuva. Бесплатная утилита в момент восстанавливает любые удаленные файлы, в том числе с внешних накопителей. Утилита очень проста в использовании — нужно просто нажать пару кнопок, справится действительно любой. К слову, простота в использовании сильно выделяет Recuva на фоне других подобных, но едва ли не консольных утилит.

Всем ведь нравятся закладки в браузерах? Они удобные, наглядные, позволяют быстро переключаться между сайтами. Так почему бы не сделать подобное в проводнике Windows? Не все знают, но сделать это можно и получается невероятно удобно. За это отвечает бесплатная утилита QTTabBar. Программа настраивается буквально за пару кликов и работает как на Windows 7, так и на Windows 10.

Если вы экспериментировали с украшательствами в Windows, то, вероятно, помните, что из-за каждой подобной надстройки над ОС начинаются тормоза и лаги. Это действительно так для большинства старых и уже давно забытых утилит. Другое дело программа Rainmeter. Она позволяет полностью изменить внешний вид Windows, настроив его именно так, как вам хочется. Есть и режим для тех, кто не хочет сильно заморачиваться. Можно скачивать уже готовые скины и просто применять их.

Знаете ли вы, какие программы и сервисы запускаются сразу после включения компьютера? Конечно, вы можете посмотреть этот список в «Диспетчер задач» (или в msconfig), но этот список будет неполным. Полноценный же список программ, сервисов и служб, запускаемых при старте Windows, можно посмотреть и отрегулировать при помощи утилиты Autoruns от самой компании Microsoft. Программа отличная и регулярно обновляется, поэтому странно, что Microsoft не рассказывает о ней более активно.

У каждого пользователя ПК есть собственный набор обязательных программ, без которых пользоваться компьютером просто не получается. Чтобы не держать все эти программы под рукой, например, когда вас попросили «посмотреть компьютер» родственники, друзья или знакомые, вы можете воспользоваться сервисом-утилитой PortableApps. Программа позволяет хранить настроенный вами джентльменский набор Portable-версий утилит на флешке в архиве или в облачном хранилище с доступом по ссылке. Невероятно удобно!

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