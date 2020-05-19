5 бесплатных программ для Windows из разряда must-have

Нужно устанавливать.

Вам тоже стало казаться, что качественного бесплатного софта не осталось? Увы, на фоне сотен современных утилит, которые иногда не просто платные, но еще и с обязательной подпиской, такое действительно происходит. Тем не менее, отличный бесплатный софт еще не перевелся. Рассказали о пяти классных бесплатных программах для Windows, которые должны быть у каждого.

Один из лучших бесплатных загрузчиков видео из интернета для Windows. 4K Video Downloader загружает видео в любом разрешении со всех популярных видеохостингов. В программе доступны различные гибкие настройки, позволяющие регулировать загрузки, например, в автоматическом режиме подгружать субтитры. Важно отметить, что у программы есть Pro-версия, но у бесплатной версии из-за этого нет ровным счетом никаких ограничений на загрузку.

Совершенно точно лучшая «читалка» для Windows. В утилите реализованы все пожелания как любителей чтения, так и тех, кому «читалка» нужна всего пару раз в месяц. Icecream Ebook Reader работает с любыми форматами, позволяет объединять книги в коллекции, сортировать по жанрам и другим категориям.

У каждого пользователя было такое: программа или игра зависла и не отвечает, но запустить «Диспетчер задач» при этом не представляется возможным. Так происходит либо если утилита зависла «намертво», либо если окно игры блокирует возможность свернуться на рабочий стол. Специально для этого есть замечательная легкая программа SuperF4. Она позволяет элегантной комбинацией клавиш Ctrl+Alt+F4 «убить» любую запущенную программу, в том числе зависшую.

Стандартный «Блокнот» в Windows время от времени обновляется, но он по-прежнему остается невероятно отсталым. К счастью, альтернатив реально много. Одной из лучших по праву признается утилита Notepad++. Это блокнот с массой дополнительных функций, поддержкой плагинов (например, для автосохранения), регулировкой стилей и другими классными функциями. Но что больше всего нравится пользователям Notepad++, что при всей своей навороченности, утилита остается легким и удобным в использовании блокнотом.

Recuva — бесплатная утилита, которую каждый пользователь должен держать наготове. Программа позволяет быстро восстановить удаленные файлы любого формата, типа и размера. Для наибольшей эффективности восстановления лучше всего выполнять сканирование сразу после случайного удаления файлов. Впрочем, Recuva способна восстановить удаленные файлы даже через несколько месяцев.

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