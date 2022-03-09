5 фактов о Mac Studio, могучем компьютере Apple с M1 Ultra

Он мощнее Mac Pro.

Вчера самым необычным и неожиданным устройством Apple стал компьютер Mac Studio. Это своего рода прокачанная версия компактного Mac mini. Внешне он выглядит будто стройный Mac mini «переел». Устройство значительно выше. А вот ширина и длина аналогичные. Почему выше? Для эффективного охлаждения. Ведь это самый мощный ПК Apple!

Чем интересен? Вот 5 главных фактов.

1) M1 Ultra, чип, который не помещается в ноутбуках

M1 Ultra это невероятно мощная SoC. По сути это две M1 Max вместе. Их объединили, использовав технологию UltraFusion. Любопытно, что ни в одном ноутбуке такой чипсет не поместится. А вот в Mac Studio — да.

Голые характеристики: 114 млрд транзисторов (в семь раз больше, чем в обычном М1), центральный процессор с 20 ядрами, графическая система с 64 ядрами. Пропускная способность памяти — 800 гигабайт в секунды. Поддерживает ОЗУ до 128 ГБ.

2) Почему Mac Studio в 2 раза выше Mac mini?

Такая внушительная высота нужна для размещения сверху двух турбин для охлаждения.

3) Множество портов и первый Mac

4 USB Type-C;

2 USB Type-A;

1 HDMI;

1 Ethernet;

1 3,5-миллиметровый джек;

2 Thunderbolt 4;

1 SDXC.

4) Может работать аж с 18 потоками видео в высоком разрешении 8К Pro Res

Mac Studio с однокристальной системой M1 Ultra может обрабатывать одновременно 18 потоков видео в разрешении 8К Pro Res. Таких компьютеров еще не было.

5) Мощнее самого крутого Mac Pro

В области CPU на 60%, а в области GPU — на 80%.

Цена Mac Studio

А сколько стоит такое чудо? С M1 Ultra — от $4000. Но есть и модель с M1 Max — от $2000.

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