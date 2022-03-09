5 фактов о Mac Studio, могучем компьютере Apple с M1 Ultra
Он мощнее Mac Pro.
Вчера самым необычным и неожиданным устройством Apple стал компьютер Mac Studio. Это своего рода прокачанная версия компактного Mac mini. Внешне он выглядит будто стройный Mac mini «переел». Устройство значительно выше. А вот ширина и длина аналогичные. Почему выше? Для эффективного охлаждения. Ведь это самый мощный ПК Apple!
Чем интересен? Вот 5 главных фактов.
1) M1 Ultra, чип, который не помещается в ноутбуках
M1 Ultra это невероятно мощная SoC. По сути это две M1 Max вместе. Их объединили, использовав технологию UltraFusion. Любопытно, что ни в одном ноутбуке такой чипсет не поместится. А вот в Mac Studio — да.
Голые характеристики: 114 млрд транзисторов (в семь раз больше, чем в обычном М1), центральный процессор с 20 ядрами, графическая система с 64 ядрами. Пропускная способность памяти — 800 гигабайт в секунды. Поддерживает ОЗУ до 128 ГБ.
2) Почему Mac Studio в 2 раза выше Mac mini?
Такая внушительная высота нужна для размещения сверху двух турбин для охлаждения.
3) Множество портов и первый Mac
- 4 USB Type-C;
- 2 USB Type-A;
- 1 HDMI;
- 1 Ethernet;
- 1 3,5-миллиметровый джек;
- 2 Thunderbolt 4;
- 1 SDXC.
4) Может работать аж с 18 потоками видео в высоком разрешении 8К Pro Res
Mac Studio с однокристальной системой M1 Ultra может обрабатывать одновременно 18 потоков видео в разрешении 8К Pro Res. Таких компьютеров еще не было.
5) Мощнее самого крутого Mac Pro
В области CPU на 60%, а в области GPU — на 80%.
Цена Mac Studio
А сколько стоит такое чудо? С M1 Ultra — от $4000. Но есть и модель с M1 Max — от $2000.
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