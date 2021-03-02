5 фактов об iPhone 13, которые мы узнали за последнее время

Каким будет новый айфон?

Вероятно, iPhone 13 анонсируют только осенью. По традиции. Однако уже сегодня можно представить, что нас ждет. По многочисленным утечкам.

Сейчас инсайдеры стараются вовсю. Недостатка информации об iPhone 13 нет. Перечислим 5 наиболее интересных фактов об устройстве.

Во-первых, Apple планирует вернуть сканер отпечатков пальцев. Только речь не о классическом сенсоре, встроенном в кнопку. Дактилоскопический модуль разместят под экраном. По слухам, Face ID тоже останется.

Во-вторых, одна из моделей iPhone 13 предложит флеш-накопитель на 1 ТБ. Возможно, имеется в виду iPhone 13 Pro. Напомним, серия iPhone 12 ограничена объемом 512 ГБ.

В третьих, iPhone 13 лучше работает в сетях 5G. Благодарить за сказанное стоит модем Qualcomm Snapdragon X60. Он выполнен по технологии 5 нм и меньше расходует заряд аккумулятора. Гарантируется высокая скорость передачи данных.

В четвертых, iPhone 13 получит датчики LiDAR. Их используют для определения расстояния и глубины. Технология позволит здорово улучшить опыт дополненной реальности.

В пятых, iPhone 13 лишится портов и разъемов. Скажите Lightning прощай. Ради этого Apple даже придумала способ восстановления телефона через интернет. Без физического подключения к Mac или ПК.

В качестве бонуса – еще новинке приписывают необычный дисплей. А именно – OLED-панель LTPO с частотой обновления 120 Гц. Кроме того, знаменитая “шторка” уменьшится в размерах.

Источник: techradar.com

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