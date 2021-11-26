5 фантастических сериалов 2021 года, от которых не оторваться

Смотрим в пятницу и на выходных.

Пятница, впереди выходные. Время расслабиться. Как? Кто-то будет играть в видеоигры, другие гулять с друзьями, а некоторые проведут время у телевизора. Новости не смотрите, много негатива. А вот хорошие сериалы — самое то!

Мы же порекомендуем вам пятерку новых фантастических шоу, которые точно не разочаруют.

Доктор Кто (13-й сезон)

Последний сезон с Джоди Уиттакер в главной роли. Мир вновь стоит на грани разрушения, вселенной угрожает враг, могущество которого больше, чем у кого либо, с кем ранее встречался Доктор. Первые три серии смотрятся на одном дыхании. Куда интереснее прошлого сезона. Будем надеяться, что сценаристы не сдуются!

Фанатам Доктор Кто смотреть, в любом случае, обязательно.

Колесо времени

Дорогостоящая экранизация одноименного литературного цикла Роберта Джордана. Своего рода новая Игра Престолов для всех нас. Смотрится действительно круто. Денег на шоу точно не жалели.

Маг Морейн Дамодред узнала, что в скором времени родится ребенок, который изменит мир. Это человек, в теле которого возродился сам Дракон, некогда сковавший божество по имени Темный. Темный вновь набирает могущество, а Морейн предстоит найти Дракона и спасти его от слуг злодея.

Локи

Легкая, глубокая, смешная и одновременно грустная история суперзлодея Локи, который в сериале предстает вполне себе героем. Каждая серия, как глоток свежего воздуха. Сценаристы весьма талантливые. И сериал смотрится куда лучше, чем последние блокбастеры во вселенной Marvel.

С нетерпением ждем второй сезон.

Звездный путь: Дискавери (4-й сезон)

Продолжение одного из лучших сериалов по Звездному Пути. Любимые герои, любимая команда, огромный кот мейн-кун вновь на страже добра и справедливости.

На этот раз персонажам предстоит столкнуться со временем после войны, сигналами некой странной цивилизации, странным AI и путешествиями во времени.

Катла

Удивительный, медитативный, визионерский сериал, скорее притча, пища для ума. Но в то же время и завораживающее зрелище с визуальной точки зрения. Операторам — Оскар.

О чем? О двойниках, вышедших из пепла. Когда ты видишь себя молодым? Каково это? Или когда возвращается давно погибший любимый человек? Катлу не описать. Ее нужно увидеть! Настоящий исландский ответ на Солярис.

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