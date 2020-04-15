5 фильмов для тех, кто думает, что уже видел все

Эти фильмы классные, но вы их вряд ли видели.

Иногда пролистывая подборки с фильмами начинает казаться, что видел уже все — любители кино точно поймут. Но это, конечно же, не так. В этой подборке рассказали о пяти отличных фильмах с высоким рейтингом, которые вы, вероятнее всего, не видели. По крайней мере, несколько из них точно прошли мимо вас.

Репортерша

Реальная история журналистки Ким Баркер, которая отправилась в Афганистан в качестве репортера. Там она столкнулась с суровой реальностью афганской столицы и увидела непрекращающуюся войну, но сумела освоиться, найти друзей и даже завести страстный роман.

Расправь крылья

Фильм рассказывает историю подростка, который навещает своего странного отца-орнитолога. Увлеченного гаджетами подростка мало интересует разведение гусей, но все меняется, когда перед ним встает задача по спасению «небесных ангелов» — исчезающего вида гусей.

Гив ми либерти

Лиричная комедия о трех поколениях российских эмигрантов, которые оказываются в одном микроавтобусе по дороге на поминки. Пассажиры яркие и непредсказуемые, поэтому и их путешествие получается совершенно безбашенным.

Офицер и шпион

История артиллерийского офицера Альфреда Дрейфуса, которого обвиняют в шпионаже и государственной измене. За восстановление доброго имени осужденного берется его бывший наставник Жорж Пикар — он подозревает, что дело вовсе не такое простое, как всем кажется.

Мальчик, который обуздал ветер

Удивительная история бедной африканской деревушки в Малави, которую настигает засуха и неурожай. Для того, чтобы спасти деревню от голода талантливый школьник Уильям тайно проникает в библиотеку и узнает о том, как получить электричество для накачки воды. Применяя новые знания, маленький изобретатель решает спасти деревню, построив ветряную мельницу.

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