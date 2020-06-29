5 фильмов для тех, кто «уже все посмотрел»

Найдите фильм по душе.

Иногда кажется, что все хорошие фильмы уже пересмотрены и смотреть действительно нечего. К счастью, так только кажется, причем вне зависимости от киностажа. В этой подборке рассказали о пяти отличных, но малоизвестных фильмах, которые стоит посмотреть.

Вики Кристина Барселона

Фильм о двух молодых американках Вики и Кристине, которые проводят летние каникулы в Барселоне. Они одновременно влюбляются в столицу Каталонии и молодого художника Антонио, на которого помимо них претендует и его бывшая жена.

Собачья жизнь

Уникальный фильм рассказывает историю золотистого ретривера, который помнит все свои прошлые жизни. Он помнит как жил на улице, как был любимцем мальчика Итана из глубинки, как ловил преступников с полицейским отрядом. В своем очередном перерождении герой фильма вновь оказывается рядом с Итаном, который за это время изрядно постарел.

Пеликан

В сюжете этого необычного фильма потерявший свою жену мужчина. У него остался сын, с которым он не хочет общаться, сильно переживая утрату. Оставленный самому себе мальчик находит птенца пеликана и выкармливает птицу, которая становится его другом. И именно пеликан помогает мальчику вновь вернуть к жизни его отца.

Капитан Фантастик

Семейная драма рассказывает историю отца и его шести детей, выросших в лесной глуши, которым из-за трагических событий приходится вернуться в общество. Дети сталкиваются с опасностями неизвестного для себя мира, но благодаря уникальному в своем роде воспитанию все-таки находят свое место в новом мире.

Аритмия

Замечательный российский фильм о проблемах современного врача. Олег мчится от пациента к пациенту, старается спасти как можно больше жизней и сделать этот мир лучше. Однако спасая чужие жизни, он совершенно забывает о своей, в результате чего у него возникают серьезные проблемы в личной жизни и карьере.

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