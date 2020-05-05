5 фильмов как великий «Гладиатор», которому исполнилось 20 лет

Лучшее кино.

1 мая 2000 года в мировых кинотеатрах начался показ «Гладиатора» Ридли Скотта. Фильм с Расселом Кроу и Хоакином Фениксом в главных ролях моментально стал хитом, а спустя 20 лет по праву считается культовым. «Гладиатор» получил «Оскара» за лучший фильм, а Рассел Кроу был назван лучшим актером, опередив не кого-нибудь, а Тома Хэнкса с его гениальной ролью в фильме «Изгой».

Не отметить такую значимую для кинематографа дату нельзя. Подобрали пять фильмов, которые нужно посмотреть после праздничного пересмотра «Гладиатора».

Троя

Великая история осады Трои, начавшейся после того, как молодой троянский царевич Парис крадет Елену Прекрасную — жену спартанского царя Меленая.

Храброе сердце

История легендарного шотландского героя Уильяма Уоллеса, который лишился отца и невесты, погибших от рук англичан. Фильм рассказывает о крестовом походе Уоллеса за свободу от Англии.

300 спартанцев

Фильм рассказывает историю кровопролитной битвы при Фермопилах в 480 году до н. э. Триста бесстрашных спартанцев во главе с царем Леонидом преградили путь многотысячной персидской армии, вдохновив Грецию на перелом в ходе многолетней войны.

Последний самурай

История американского военного офицера Нейтона Альгрена, которого нанимает Император Японии для обучения армии ведению современных методов войны. Цель Императора — избавиться от древних воинов-самураев, которые мешают изменению политики Японии на прозападную.

Выживший

Частично основанная на реальных событиях история охотника Хью Гласса, который оказывается ранен посреди неизведанных просторов Дикого Запада. Его товарищ позорно оставляет умирать главного героя в одиночестве. И теперь Гласс преследует только две цели — выжить и отомстить бывшему напарнику.

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