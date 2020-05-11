5 фильмов, которые можно пересматривать бесконечно

Вы любите эти фильмы.

Часто бывает такое настроение, что не хочется рыться в поисках нового кино. Хочется посмотреть что-то проверенное временем, что-то легендарное. Пять именно таких фильмов мы собрали в этой подборке. Вероятно, вы видели каждый из них. Вероятно, не раз. Но пересмотреть каждый из них — одно удовольствие.

Брат

«Брат» с Сергеем Бодровым младшим и Виктором Сухоруковым — совершенно гениальный фильм. Он каким-то магическим образом захватывает зрителя с первых же секунд. Фильм цепляет моментально и не отпускает до конца, поэтому пересматривать его можно бесконечно. Картина рассказывает историю Данилы Багрова, который отправляется в Санкт-Петербург для встречи со своим успешным братом. Успешным… наемным убийцей.

Побег из Шоушенка

Культовый фильм, который много лет удерживает первую строчку в списках лучших фильмов IMDb и «Кинопоиска». Картина рассказывает историю бухгалтера Энди Дюфрейна, оказывающегося в тюрьме после признания виновным в убийстве своей жены и любовника. Тюрьма сурово встречает Энди, но у него получается найти подход к заключенным и охранникам. И благодаря этому спланировать самый дерзкий побег из тюрьмы в истории.

Шоу Трумана

Оглянитесь вокруг. Все ли вокруг вас реально? Или же все вокруг умело спланировано талантливым сценаристом и вы главный герой сериала, сами того не подозревая? Согласитесь, представить подобное сложно. Однако именно в такой ситуации оказывается Труман — главный герой гениального фильма Питера Уира «Шоу Трумана».

Терминатор 2: Судный день

Фильм-икона. «Судный день» повествует о пришествии из будущего терминатора T-1000, способного принимать любое обличье. Его цель — убийство молодого Джона Коннора, который в будущем станет предводителем человечества в битве против машин. На спасение Джона приходит другой терминатор, перепрограммированный сопротивлением на защиту людей.

Властелин колец: Братство Кольца

Начало самого эпичного приключения в истории кинематографа, которое мало для кого нуждается в представлении. «Братство Кольца» начинает его историю в Шире, тихой деревушке, где живут хоббиты. Туда направляется волшебник Гэндальф, который дает магическое кольцо своему давнему приятелю Бильбо Бэггинсу. Не сумев справиться с силой кольца, Бильбо отдает его своему племяннику Фродо. С этого момента начинается великий поход маленьких хоббитов, которым предстоит спасти Средиземье.

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