5 фильмов, которые потрясут вас до глубины души

Смотрим!

Многие фильмы забываются через год, другие через месяц, некоторые особенно проходные и вовсе на следующий день. Эта подборка не про такие фильмы. Мы собрали в ней картины, которые потрясают до глубины души и надолго западают в память.

​Последствия

Фильм рассказывает историю британского военного Льюиса Моргана, который назначен временным мэром Гамбурга после Второй мировой войны. В городе царит разруха и нищета, с которыми мэру предстоит разобраться. Но куда сложнее другая задача. Вместе со своей женой Льюис ему приходится жить под одной крышей с немецким архитектором и его эмоционально нестабильной дочерью. Смогут ли ужиться недавние враги?

Соловей

История осужденной ирландки Клэр, которую насилует британский лейтенант, не выпуская из тюрьмы в положенный срок. Когда ее муж отправляется добиваться освобождения жены, офицер и его подчиненные убивают его и их ребенка-младенца. Разъяренная женщина решает во что бы то ни стало отомстить.

Слова

Фильм рассказывает историю писателя Рори Джэнсена, который обретает долгожданную известность, опубликовав роман-бестселлер. Однако есть проблема. Роман написан не им, а другим человеком, с которым он теперь должен расплатиться.

Лев

Душещипательная история Сару, мальчика из бедной индийской, потерявшегося и волей судьбы оказавшегося усыновленным приличной австралийской семьей. Спустя годы уже взрослый и образованный мужчина решает найти свою родную семью.

Покидая Лас-Вегас

Трогающий до глубины души фильм рассказывает историю голливудского сценариста Бена Сандерсона, который из-за своего алкоголизма лишается семьи, друзей и работы. В таком разбитом состоянии он решает, что ему ничего не остается делать, как отправиться в Лас-Вегас, чтобы упиться там до смерти. Однако поездка получается совсем не такой, как он предполагал.

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