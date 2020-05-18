5 фильмов, которые превратят самый тяжелый день в праздник

Отвлекитесь от забот!

Если у вас выдался тяжелый день, нужно правильно отвлечься, иначе сил на следующий день просто не будет. Помочь с этим могут фильмы – легкие, но в то же время несущие собой определенную мораль. Собрали пять таких фильмов в этой подборке.

Этот неловкий момент

Увлекательная летняя история, в которой многие так сильно нуждаются прямо сейчас. Фильм рассказывает о том, как два закадычных друга отправляются в отпуск на Корсику вместо со своими дочерьми. В одного из мужчин влюбляется знойная 18-летняя красотка, которая по совместительству является дочерью его лучшего друга.

50 первых поцелуев

Удивительная история Генри Рота, который влюбляется в очаровательную Люси и уже к вечеру добивается обратной взаимности. Однако на утро девушка ничего не помнит — таковы последствия ранее перенесенной автомобильной аварии. Но Генри не намерен опускать руки. Он планирует добиваться свою возлюбленную заново каждый новый день.

Предложение

Фильм рассказывает историю ответственной начальницы, которую, как бы она не противилась, хотят отправить в холодную Канаду. Чтобы избежать ссылки, героиня готова сделать что угодно. Даже фиктивно выйти замуж за своего молодого ассистента.

Кто наш папа, чувак?

Уморительная комедия о двух братьях Питере и Кайле, которых растила мать-одиночка полностью уверенная, что их отец умер, когда дети были еще маленькими. Однако все меняется, когда братья узнают, что их отец жив. Поиски настоящего отца удивительным образом открывают для них много нового об… их матери.

Прислуга

Смешная и потрясающе мотивирующая история трех непохожих друг на друга женщин: молодой белой девушки с грандиозными планами и двух темнокожих горничных. Их объединяет желание изменить этот мир, бросив вызов несправедливому и морально устаревшему провинциальному обществу.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: