5 фильмов, которые заставят вас плакать от всепоглощающей любви

Люби пока можешь…

Наша жизнь – миг во вселенной! Многие из нас “ходят” по свету так и не найдя любовь всей своей жизни. Многое происходит вокруг: сменяются времена года, появляются новые потребности, рождаются и умирают целые эпохи! Но лишь одна вещь никогда не изменяется – это любовь. Искренняя и чистая, первозданная и невинная…

Титаник

Холодящий душу сюжет захватывает с первых минут просмотра. Он и она молоды и прекрасны. Оба не нашли своего места в жизни. Каждый из героев только готовился написать книгу под названием Жизнь. Но судьбу не переспоришь… Любовь пришла внезапно. Красивая история о любви двух молодых людей, которые так и не успели насладиться вечностью вместе.

Полночное солнце

Интересный сюжет печальной истории. Любовь может прийти в самый неподходящий момент. Главная героиня не переносит солнечный свет. Любая прогулка под солнцем может стать для нее последней. Кажется, что смысл ее жизни потерян. Она не испытает тех заветных чувств, которые хочет ощутить на себе каждая девушка. Но любовь не выбирает нужного для нас момента, она приходит внезапно. Делает нас счастливыми и помогает красиво закончить земной путь.

Спеши любить

В центре сюжета маленькая хрупкая девушка. Ее жизнь миг в океане людских судеб. Он уверенный в себе парень из крутой компании. Но какой бы не была наша внешняя оболочка, она не всегда способна скрывать нашу внутреннюю сущность. У героев фильма слишком мало времени на ошибки и обиды. Они должны успеть любить.

Дневник памяти

Что лучше всего сохраняет историю нашей жизни? Конечно, книга. Герои этого фильма прожили красивую жизнь, полную любви. Сейчас они находятся на заре своей жизни. Она больна Альцгеймером, живет в доме престарелых. Но истинные чувства ее супруга иногда прожигают в ее памяти те самые счастливые моменты, которые возвращают ее к жизни. Читая книгу, он помогает ей жить дальше. Чувствовать, что она не одна. Красивая история с завораживающим окончанием.

До встречи с тобой

Хорошая работа, красивая девушка… Что еще нужно для счастливой жизни? Конечно, настоящая любовь!

В жизни главного героя все изменилось в один миг. Авария. Инвалидное кресло. Приговор врачей. Предательство любимой. Кто бы мог подумать, что обычная девушка сможет полюбить всем сердцем незнакомого инвалида. Но любовь – есть истинное волшебство, не поддающееся объяснению. Она так и будет до конца своих дней приходить в то кафе в Париже, занимая столик для двоих.

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