5 фишек, которые iPhone 13 вряд ли получит

Не верим.

До премьеры поколения iPhone 13 остается меньше месяца. Кажется, мы знаем о смартфонах все. В том числе и то, что еще полгода назад казалось вероятным, а теперь — нет. Как раз о фишках, которые мы ждали, но не получим (с вероятностью в 99%), и пойдет речь ниже.

Начинаем.

Touch ID

Наличие дактилоскопического сканера еще прошлой осенью казалось очевидным. Более того, Touch ID мы ждали и в iPhone 12. Все-таки эпоха пандемии и масок. Но нет, iPhone 12 его не получили. У iPhone 13 сканера отпечатка пальцев также не будет. Теперь ожидаем в iPhone 14.

Корпус без разъемов

Несмотря на появление фотографий корпуса iPhone 13 Pro без разъемов, мы не верим в это. Очевидно, что заряжаться новые айфоны будут точно также, как и нынешние, с помощью порта Lightning и надоевших проводов. Альтернатива, конечно, есть. Это магнитная зарядка.

LTPO-панели на 120 Гц для всех моделей

Тоже мимо. OLED-панели с адаптивной частотой обновления от 0 до 120 Гц, выполненные по технологии LTPO, iPhone 13 и 13 mini не получат. Только дорогие 13 Pro и 13 Pro Max.

Отсутствие челки с Face ID

Челка также останется, хотя и станет меньше. Но незначительно. Дизайн не претерпит серьезных изменений. Возможно, что от нее избавятся. Но не сейчас и не в поколении iPhone 14, а, вероятно, уже в iPhone 15.

iPhone 13 Pro и 13 Pro Max на 1 ТБ

Еще одно ожидание, которое оправдается едва ли. Еще весной казалось, что это вопрос решенный. Но затем аналитики все, как один, начали говорить, что Айфона с 1 ТБ флеш-памяти ждать не следует.

В общем, новые Айфоны станут своего рода работой над ошибками поколения iPhone 12. Не меньше, но и, увы, не больше.

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