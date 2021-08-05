5 фишек, которые iPhone 13 вряд ли получит
Не верим.
До премьеры поколения iPhone 13 остается меньше месяца. Кажется, мы знаем о смартфонах все. В том числе и то, что еще полгода назад казалось вероятным, а теперь — нет. Как раз о фишках, которые мы ждали, но не получим (с вероятностью в 99%), и пойдет речь ниже.
Начинаем.
Touch ID
Наличие дактилоскопического сканера еще прошлой осенью казалось очевидным. Более того, Touch ID мы ждали и в iPhone 12. Все-таки эпоха пандемии и масок. Но нет, iPhone 12 его не получили. У iPhone 13 сканера отпечатка пальцев также не будет. Теперь ожидаем в iPhone 14.
Корпус без разъемов
Несмотря на появление фотографий корпуса iPhone 13 Pro без разъемов, мы не верим в это. Очевидно, что заряжаться новые айфоны будут точно также, как и нынешние, с помощью порта Lightning и надоевших проводов. Альтернатива, конечно, есть. Это магнитная зарядка.
LTPO-панели на 120 Гц для всех моделей
Тоже мимо. OLED-панели с адаптивной частотой обновления от 0 до 120 Гц, выполненные по технологии LTPO, iPhone 13 и 13 mini не получат. Только дорогие 13 Pro и 13 Pro Max.
Отсутствие челки с Face ID
Челка также останется, хотя и станет меньше. Но незначительно. Дизайн не претерпит серьезных изменений. Возможно, что от нее избавятся. Но не сейчас и не в поколении iPhone 14, а, вероятно, уже в iPhone 15.
iPhone 13 Pro и 13 Pro Max на 1 ТБ
Еще одно ожидание, которое оправдается едва ли. Еще весной казалось, что это вопрос решенный. Но затем аналитики все, как один, начали говорить, что Айфона с 1 ТБ флеш-памяти ждать не следует.
В общем, новые Айфоны станут своего рода работой над ошибками поколения iPhone 12. Не меньше, но и, увы, не больше.
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