5 фишек, которые мы хотим видеть в iPhone 14 Pro

Хотим, но не факт, что получим.

До выхода линейки iPhone 14 еще далеко, 9 месяцев. Но мы уде предвкушаем и строим догадки. Некоторые из них это просто «хотелки», другие же основаны на сведениях от инсайдеров или же просто здравом смысле. Назовем 5 фишек, которые обязаны быть в премиальном iPhone 14 Pro.

Ну и вы, наши читатели, рассказывайте, чего хотите видеть.

1) Touch ID в кнопке включения/выключения

Почему не подэкранный? Потому, что подэкранные дактилоскопические сканеры не такие точные. К тому же, у Apple этой технологии пока нет (в живом виде). Зато в кнопку купертиновцы Touch ID встраивать давно научились. В iPad Air 4-го поколения, например, работает быстро и четко. Такого же хотим на iPhone 14 Pro.

2) Камера с 5-кратным (хотя бы) зумом

Это уже из разряда хотелок. В iPhone 14 Pro такой камеры, вероятно, не будет. Ее готовят для iPhone 15. Мы вчера об этом как раз писали. Но мы хотим скорее.

3) Еще больше автономности

Если iPhone 14 Pro будет работать столь же долго, сколько iPhone 13 Pro Max, это будет большой успех. Монстр автономности в корпусе нормального размера? То, что доктор прописал.

4) Челку в прошлое

А вот это, вероятно, случится. Модуль с Face ID станет невидимым, подэкранным. Айфон получит лицевую панель в духе актуальных флагманов на Android.

5) Селфи-камера получше

Селфи-камеры в айфонах откровенно слабенькие. Пора бы что-то с этим сделать!

Читаем о будущих айфонах на Блохе:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)