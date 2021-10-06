5 фишек, которые мы хотим видеть в iPhone SE 3

Представим идеальный недорогой айфон.

iPhone SE 3 выйдет весной. Сомнений в этом почти нет. К тому момент как раз подойдет время выпускать наследника iPhone SE (2020). Каким мы хотим его видеть? Назовем пять фишек, которые могли бы превратить недорогой айфон в самый лучший среднебюджетник на рынке.

Что ему нужно обязательно?

1) Большой аккумулятор и высокий уровень автономности

Форм фактор не позволял добавить в первый и второй iPhone SE емкую батарею. В первом случае все было совсем плохо, оригинальный SE без пауэрбанка в кармане использовать было трудно. У второго автономность оказалась чуть повыше, но все равно — аккумулятор его крайне слабая сторона.

Судя по всему, iPhone SE 3 будет большим, унаследует габариты и корпус от iPhone XR (и iPhone 11). А это значит, что места для батареи будет много. В идеале было бы 3500-3700 мА*ч и автономность на уровне iPhone 12 Pro Max или хотя бы простого iPhone 13.

Реально? Вполне. Будет ли так? Увы, вряд ли. Но то, что батарея будет сильно больше, чем в iPhone SE (2020) — факт. А значит и работать новинка сможет дольше.

2) Большая камера с макрорежимом

Пусть одинарная, пусть 12-мегапиксельная. Но размеры самого датчика можно было бы увеличить. Так, как это сделано в линейка iPhone 13. Если добавить сюда еще и макрорежим с крутой ночной съемкой, то мы получим смартфон с лучшей одинарной камерой на планете.

Реально? Более чем.

3) Не надо нам Face ID, дайте Touch ID

Экран без челки и Face ID? Без проблем. Если Apple разместит сканер отпечатков пальцев сбоку, мы будем благодарны. Такое решение уже есть. Почему бы не использовать в бюджетном айфоне!?

Стоит ждать? Трудно сказать. Но Touch ID дешевле Face ID, так что это был бы оптимальный вариант и для себестоимости, и для нашего с вами хорошего настроения в пандемийную эпоху.

4) Яркие цвета

Вот, чего не хватает всем владельцам iPhone SE и iPhone SE (2020). Яркие корпуса были бы в тему. Как у iPhone 5C, например. А если помечтать? Кислотный зеленый, яркий оранжевый, красный, розовый, синий, фиолетовый… Вариаций может быть множество.

Ждем и верим, добавление ярких красок — вполне оправданное и логичное решение для недорогого айфона.

5) Ценник на уровне 399 долларов

А это, кажется, вряд ли изменится. Недорогой айфон не должен стоить болье 400 долларов. Иначе, зачем он нужен? У нас? Около 40 000 рублей.

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