5 фишек Redmi 10 — вот, почему это будущий король бюджетников

Нечто?

Redmi 10 однозначно будет представлен до конца августа. Это потенциальный суперхит продаж, как и Redmi 9. Почему он столь хорош, и почему мы считаем, что он станет чуть ли не лучшим недорогим смартфоном на нашем рынке?

Рассказываем.

1) Классная начинка

Смартфон получит мощную SoC Helio G88 от MediaTek. Это современная однокристальная система, которая и играть позволит, и кино смотреть. А еще серфить по сети с высокой скоростью.

Также у девайса будет много ОЗУ и флеш-памяти (4/64 или 6/128 ГБ).

2) Дисплей с частотой обновления 90 Гц

Для бюджетника 90 Гц это супер! Обычно за такие деньги приходится довольствоваться 60 Гц. 6,5 дюймов? Еще лучше.

3) Камера

Квадрокамера с 50-мегапиксельным главным сенсором, 8-мегапиксельным шириком и двумя 2-мегапиксельными датчиками. Для смартфона за 10 тысяч рублей камера на уровне флагманского Xiaomi Mi 10 Ultra? Не фантастика в 2021 год.

4) Аккумулятор и быстрая зарядка

5000 мА*ч + 18 Вт. Пару дней работы? Без проблем. Еще и адаптер на 22,5 Вт в комплекте.

5) Цена вне конкуренции

140 баксов или около 10 000 рублей у нас. Откровенно дешевый смартфон с потрясающей начинкой. Мечта для человека, у которого нет лишних 70-100 тысяч на флагман.

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