5 гениальных фильмов для тех, кому нравится «Начало»

Всем фанатам лихих сюжетов!



У «Начала» Кристофера Нолана множество поклонников среди тех, кто любит запутанные и даже сложные сюжеты. Специально для любителей таких фильмов мы собрали нашу свежую подборку. Каждый отобранный фильм займет достойное место в коллекции почитателей одного из лучших фильмов «Нолана».

Пиджак

Фильм рассказывает невероятную историю ветерана войны в Персидском заливе Джека Старкса, который был ранен в голову, из-за чего он страдает приступами амнезии. После обвинения в убийстве полицейского его отправляют на психиатрическую экспертизу. На Старксе используют экспериментальные методы и оставляют в подвале. Мысли оставшегося в одиночестве главного героя устремляются в будущее, где он узнает, что ему осталось жить всего четыре дня.

Остров проклятых

В центре сюжета этого гениального фильма Мартина Скорсезе два американских судебных пристава. Их отправляют на один из островов для расследования исчезновения пациентки из местной клиники для психически больных. «Остров проклятых» — культовый фильм, который многие, конечно же, смотрели. Однако если вы давно не пересматривали его, настоятельно рекомендуем это сделать. Эмоции будут как в первый раз.

Лабиринт Фавна

История 10-летней мечтательной девочки Офелии, которая находит старинный заброшенный лабиринт недалеко от дома. В лабиринте она встречает Фавна, хозяина подземелья, утверждающего, что девочка — пропавшая принцесса волшебного королевства. И для того, чтобы вернуться домой, ей нужно пройти три испытания до полуночи.

Револьвер

Культовый триллер Гая Ричи рассказывает историю Джейка Грина, невероятно везучего игрока, который срывает куш за столом воротилы криминального мира Дороти Мачи. Как только это происходит начинается перестрелка — погибают все, кроме Джейка. На него спускают всех собак, в результате чего он попадает в тюрьму на семь лет. Когда Джейк выходит на свободу, в его голове идеальный план мести.

Патруль времени

Удивительная история полицейского из будущего, который специализируется на перемещениях в прошлое для предотвращения преступлений. Его послужной список впечатляет, но новая надвигающаяся на Нью-Йорк опасность не оставляет шансов даже ему.

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