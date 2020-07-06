5 гениальных фильмов, которые вы уже пропустили в 2020 году

🔥 Нужно смотреть!

По понятным причинам в 2020 году не выйдет большого числа крупнобюджетных фильмов — многие из запланированных на этот год картин были перенесены. Однако отличные кинопремьеры в 2020 году все-таки были, причем часть из них вы легко могли пропустить. Рассказали о пяти замечательных фильмах, которые обязательно нужно посмотреть.

Побег из Претории

Фильм с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли рассказывает историю двух борцов за свободу, отбывающих срок в «Претории» — одной из самых строгих тюрем мира. Не желая всю жизнь оставаться в тюрьме, они придумывают план побега, который по праву можно признать самым дерзким в истории.

Зов предков

Фильм рассказывает историю дружелюбного пса Бака, чья жизнь переворачивается с лап на голову. Его вырывают из теплого дома в Калифорнии и отправляют на Аляску, где ему предстоит работать в почтовой службе. Как выясняется, именно здесь Бак раскрывает свои истинные возможности.

Банкир

В центре сюжета фильма два афроамериканских бизнес-партнера Джо Моррис и Бернард Гарретт, основавших успешное агентство недвижимости. Но вот беда — на дворе 1950-е, и два темнокожих человека во главе бизнеса — это по-прежнему считается чем-то неправильным. Предприимчивые бизнесмены решают эту проблему элегантно, нанимая белого человека, который играет роль руководителя компании. Однако в один момент над ними нависает угроза разоблачения.

Офицер и шпион

История артиллерийского офицера Альфреда Дрейфуса, которого обвиняют в государственной измене и шпионаже. Расследование этого дела возглавляет Жорж Пикар — бывший наставник Дрейфуса. Он считает, что обвинения ложные и старается добраться до истины.

Охота

Фильм рассказывает историю группы убийц, поимевших неосторожность обсуждать охоту на людей в групповом чате. Некоторое время спустя они оказываются на лесной поляне с кляпами во рту. Внезапно, они сами становятся мишенями в охоте на людей.

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