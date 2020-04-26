5 гениальных фильмов звезд «Гарри Поттера»

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Поттериана повлияла на вкусы миллионов людей по всему миру, а актеры саги о Гарри Поттере стали настоящими идолами. Рассказали о пяти гениальных фильмах, в которых главные роли сыграли любимые с детства актеры.

Человек — швейцарский нож

Самый необычный фильм Дэниэла Рэдклиффа, в котором он играет… многофункционального трупа Мэнни. Он помогает оказавшемуся на необитаемом острове Хэнку не только выжить в диких условиях, но и обрести радость жизни.

Маленькие женщины

Одна из лучших ролей Эммы Уотсон. В «Маленьких женщинах» Гермиона сыграла Мег Марч — одну из четырех непохожих друг на друга сестер. Они сталкиваются с трудностями жизни в разгар Гражданской войны.

В белом плену

Главная роль Руперта Грина после «Гарри Поттера». В картине «В белом плену» он становится участником жаркого сражения самолетов Германии и Великобритании. Столкновение приводит к тому, что оба самолета падают в глухом норвежском лесу. Оказавшись в полной изоляции от внешнего мира, бывшим врагам приходится выживать вместе.

Темные времена

За эту роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена» Гарри Олдман получил заветного «Оскара» как лучший актер. Фильм рассказывает историю легендарного премьер-министра Великобритании, который вопреки давлению со стороны других политиков отказывается идти на соглашение с Гитлером.

Снежный пирог

Алан Рикман снялся во множество отличных фильмов, но «Снежный пирог» — особый. Картина рассказывает о немолодом мужчине Алексе, который выходит из тюрьмы, где он отбывал срок за убийство четырех человек. Алекс сразу встречает молодую и эксцентричную девушку Вивьен, которая просит подвезти ее по дороге домой. Однако поездка получается трагической — девушка погибает в нелепой аварии.

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