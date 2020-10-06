5 главных недостатков iPhone 12 Mini

Рассказываем, почему компактный айфон может разочаровать.

В ближайшее время (по слухам, уже 13 октября) Apple представит айфоны нового поколения — iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Самой недорогой моделью станет iPhone 12 Mini с небольшим по современным меркам 5,4-дюймовым дисплеем.

Он получит стильный дизайн и мощную начинку, а также будет стоить не дороже 700 долларов. Однако, судя по информации от инсайдеров, отличия от других iPhone 12 могут оказаться довольно разительными. И, увы, не в лучшую сторону.

Называем пять главных потенциальных минусов маленького айфона.

Малая емкость аккумулятора

В iPhone 12 Mini установят батарею емкостью всего 2227 мА*ч. Это меньше, чем в любом смартфоне серии iPhone 11. Рассчитывать на долгое время автономной работы, к сожалению, не приходится.

Двойная камера

Вряд ли камера iPhone 12 Mini будет сильно отличаться от таковой в базовом iPhone 11. В распоряжении пользователей окажутся лишь широкоугольный модуль и сверхширик. Функцию стабилизации изображения со сдвигом объектива также не ждем (ее приберегут для флагмана iPhone 12 Pro Max).

OLED-дисплей без крутых фич

Да, самый недорогой айфон наконец-то получит OLED-дисплей (а не IPS, как у iPhone 11). Но рассчитывать на поддержку 10-битного цвета, XDR и частоту обновления 120 Гц не стоит.

Медленный 5G или вовсе его отсутствие

Некоторые сетевые аналитики уверены, что iPhone 12 Mini не получит 5G-модема. Вместо этого придется довольствоваться 4G. Для нашей страны это, конечно, не является существенным недостатком — до развертывания мобильных сетей в РФ еще очень и очень далеко.

Чип B14 вместо A14

Если Apple действительно готовит для iPhone 12 Mini отдельный урезанный чипсет, то это и станет главным минусом нового айфона. Заплатить 60 тысяч рублей (а то и больше) за слабый новый смартфон от Apple — так себе идея. Многие наверняка предпочтут «полную» версию с A14.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 2)

из 5, оценили: