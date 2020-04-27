5 главных нововведений MIUI 12, от которых все будут в восторге
Выделили лучшее.
Компания Xiaomi, наконец, показала все ключевые нововведения MIUI 12 — новой программной оболочки для смартфонов Xiaomi и Redmi. Рассказали о пяти главных функциях MIUI 12, которые всем обязательно нужно будет попробовать.
Новая многозадачность
В MIUI 12 разработчики Xiaomi переделали многозадачность, попытавшись вывести ее на новый уровень. Пользователи смогут быстрее открывать дополнительные приложения и сворачивать уже открытые приложения. Для обоих действий предусмотрены специальные жесты. Кроме этого, владельцы смартфонов Xiaomi смогут сворачивать приложения и оставлять на экране в виде небольшого окошка.
Переработанная «Камера»
Приложение «Камера» в MIUI 12 изменилось полностью. Разработчики обновили его интерфейс, сделав более современным и удобным. На первый взгляд — получился аналог приложения «Камера» на iPhone. Впрочем, если пользователям это окажется удобно, то заимствование идей можно будет простить.
Новые жесты
В MIUI 12 была обновлена система управления смартфоном при помощи жестов. Для того, чтобы свернуть приложение нужно сделать свайп от нижней границы экрана, для переключения — сделать свайп, а после задержать карточку приложения посередине. Создан и новый жест для быстрого переключения между открытыми приложениями. Для этого необходимо зажать и удержать на одном из краев приложения.
«Суперобои»
Одним из самых любимых нововведений MIUI 12 среди пользователей обязательно станут «суперобои». Xiaomi разработала новый тип обоев, которые с классной анимацией изменяются при разблокировке смартфона. Например, на презентации MIUI 12 в Xiaomi показали «суперобои» под названием «Планета». На экране блокировки пользователь видит всю планету, но при разблокировке происходит эффектное приближение к ее поверхности. Сколько подобных обоев разработала Xiaomi неизвестно.
Оптимизация
В MIUI 12 выполнена оптимизация ресурсов программной оболочки, в том числе расходуемых на отслеживание активности пользователей для фитнес-приложений. За счет этого разработчикам удалось значительно повысить энергоэффективность MIUI 12. По словам представителей компании, теперь чистое энергопотребление оболочки составляет всего 1% в сутки.
Первая бета-версия MIUI 12 для ранее зарегистрированных пользователей из Китая уже вышла. Финальная версия оболочки станет доступна всем пользователям в конце июня.
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