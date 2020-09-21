5 интересных фишек Instagram

Рассказываем о самых интересных лайфхаках.

Приложение Instagram является одним из самых популярных в мире. Мы решили разобраться в его скрытых возможностях и рассказать вам о том, как пользоваться сервисом на все 100%.

Полная цветовая палитра и градиент в Stories

В Stories при выборе шрифта внизу экрана вам предлагают палитру цветов с ограниченным выбором. Однако если вы зажмете пальцем любой из них, то получите доступ к самым разным оттенкам. Более того, вы можете создать градиентный текст: выделяете текст двойным нажатием, выбираете цвет, с которого начнется слово, снова зажимает текст, одним пальцем двигаете пальцем по палитре, а другим – с курсора. Ваш градиент готов!

Фильтр для комментариев

Если вам надоели “мамочки, зарабатывающие 50 тысяч, не отходя от ноутбука” или прочие спаммеры, то эта функция для вас. Для того, чтобы отфильтровать комментарии, вам нужно зайти в “Настройки”, затем в “Конфиденциальность”, после чего выбрать раздел ” Комментарии”, где вам будет предложено скрыть оскорбительные комментарии или вручную ввести ключевые слова.

Архив Stories

Для того, чтобы не сохранять фотографии или видео, которыми вы поделились в Stories, можно воспользоваться функцией архива. Для этого зайдите в “Настройки”, “Конфиденциальность”, а затем – в “Настройки историй”, где будет функция “Сохранить в архив”. Чтобы открыть его, зайдите в свой профиль и щелкните на значок часов в верхнем левом углу.

Избавляемся от лишних фильтров

Если у вас нет необходимости постоянно пролистывать все фильтры при добавлении новой фотографии, то создатели приложения придумали функцию, с помощью которой вы можете оставить самые необходимые. Для этого, при добавлении публикации, пролистайте колонку с фильтрами до конца, а затем заходим в “Настройки” – там снимаем галочку с тех, что вам не нужны.

Снижение потребления трафика

Если вы часто открываете приложение Instagram с помощью мобильного интернета, то есть функция, которая поможет вам снизить потребление трафика. Для этого зайдите в “Настройки”, выберите раздел “Аккаунт”, а затем пункт – “Использование сотовых данных” и включите эту функцию. Однако стоит иметь ввиду, что теперь контент может загружаться медленнее.

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