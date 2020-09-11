5 изумительных новых фильмов лета и осени 2020, которые стоит посмотреть

Вы не будете разочарованы.

Несмотря на пандемию, индустрия кино продолжила радовать нас интересными премьерами и в этом году. Да, некоторые картины отложили, другие представили в онлайн-сервисах.

Но качество их от этого ниже не стало. Называем пять потрясающих фильмов, которые не стоит пропускать.

Неистовый

Необычная роль Рассела Кроу, который играет в этой картине разъяренного преследователя. Одновременно и напряженный триллер и злободневная драма. А также напоминание, к чему могут привести незначительные конфликты на дороге.

Бессмертная гвардия

Созданный на деньги Netflix фантастический боевик, рассказывающий о бессмертных войнах, которые живут в реалиях XXI века. В главной роли — одна из главных красавиц Голливуда Шарлиз Терон.

Довод

Новый фильм легендарного режиссера Кристофера Нолана, одна из главных премьер осени 2020. Неожиданная роль Роберта Паттинсон. В этом экшен-триллере в мире квантовой холодной войны очень много загадок. А еще здесь потрясающий саундтрек.

Мулан

«Мулан» это плохой ремейк мультфильма Disney. Но, в то же самое время, хорошее и зрелищное псевдоисторическое кино. Это скорее самостоятельное произведение по мотивам, нежели пересказ знакомой сказки. Не стоит ждать от картины аналога ремейков «Короля льва» или «Аладдина», и все будет в порядке.

В ожидании варваров

Фестивальная историческая драма со звездным составом. В колониальном городе на окраине империи магистрат уходит на пенсию. Однако его планы на спокойную старость разрушает прибытие полковника Джолла (Джонни Депп), который готов пытать даже беззащитных женщин. В центре внимания — конфликт хорошего и плохого человека.

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