5 изумительных роботов-пылесосов с Алиэкспресс — берем на скидках

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Подыскиваете себе робот-пылесос? Штука и правда полезная, на собственном опыте знаю. Где лучше брать? Опять же, по опыту, дешевле всего на Алиэкспресс. И сегодня мы порекомендуем вам несколько интересных моделей, каждая из которых стоит вашего внимания. Откладывайте в корзину и ждите 11 ноября.

Запомните: покупать следует именно с 11 ноября! В эти дни начинается грандиозная распродажа на Алиэкспресс. Что это такое и как сэкономить еще сильнее, мы вам уже рассказывали.

Поехали.

Умный робот-пылесос для дома XIAOMI Mi Robot Vacuum-Mop Essential G1

Цена: 15 254 рубля (с 11 ноября)

Замечательный робот пылесос для сухой или влажной уборки. Имеются отдельные контейнеры для воды и пыли. В комплект входит боковая щетка. Работает от аккумулятора он 1,5 часа. Есть функция управления со смартфона.

Пылесос умеет строить карты помещений, оснащен таймеров, имеет небольшие габариты (35 на 35 на 8,2 см).

Робот пылесос ILIFE W450 моющий

Цена: 18 893 рубля (с 11 ноября)

Моющий робот-пылесос с контейнером для воды объемом 0,85 л. Работает на полном заряде до 80 минут. Управляется со смартфона, способен строить карты помещений. А еще его можно запрограммировать по дням.

Умеет двигаться по спирали или диагонали.

PUPPYOO R6 Home — робот-пылесос для сухой и влажной уборки 3 в 1

Цена: 21 594 рубля (c 11 ноября)

PUPPYOO R6 Home имеет датчик LDS и способен работать в полной темноте столь же хорошо, как и днем. Имеется датчик падения, пылесос определит, что перед ним ступенька и не станет двигаться дальше.

Умеет пылесосить ковры, преодолевать препятствия. Есть оптические датчики. Есть функция автоматического возвращения на зарядную станцию.

Робот пылесос

Цена: 9951 рубль (c 11 ноября)

ILIFE V55 Pro способен убирать на сухую или провести влажную уборку. Внутри два контейнера, один для пыли, другой для воды. Первым имеет объем 0,3 л, второй 0,18 л. Это компактная модель с мощной батарей, способной продержаться более 2-х часов.

Имеется таймер, возможность запрограммировать устройство на уборку по дням недели. Друге фишки: дисплей с подсветкой, встроенные часы и мягкий бампер.

yeedi k650 — робот-пылесос для сухой и влажной уборки 2 в 1

Цена: 11 553 рубля (c 11 ноября)

Еще один робот-пылесос для сухой и влажной уборки. Контейнер для пыль имеет емкость 0,4 л, для воды — 0,3 л. Отличается высокой автономностью — 130 минут.

Можно управлять со смартфона. Пылесос строить карты помещений, умеет двигаться вдоль стен и автоматически возвращаться на зарядную станцию.

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