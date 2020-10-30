5 изумительных советских комедий, которые никогда не устареют
Доброе и не забытое старое.
Советские комедии многим из нас напоминают о временах беззаботного детства, празднованиях нового года с бабушками и дедушками, потрясающих летних месяцах в деревнях, той ушедшей эпохи, когда плохие события почти не происходят, а мир исключительно прост и невероятно интересен.
И эти фильмы никогда не устареют, так уж они сняты — на века.
Ирония судьбы, или с легким паром!
Главный новогодний фильм поколений. Простая история любви, полная курьезных ситуаций, хорошего юмора и человеческой доброты и теплоты.
Здесь все так, как надо — актерский состав, играющий с душой, песни, хорошая советская атмосфера. Памятник, а не фильм.
Кин-дза-дза!
Одновременно и комедия и интересная социальная фантастика. В детстве смотрится, как просто веселый и увлекательный комедийный фильм. Сейчас же, во взрослом возрасте открывается второе дно.
Мимино
Забавная советская комедия с фирменной волшебной советской атмосферой, породившая уйму крылатых фраз.
Добрая, приятная, легко и непринужденно демонстрирующая движение одного человека к мечте. Простой сюжет и глубокий смысл. А еще такой Кавказ, каким он мог быть только во времена СССР…
Джентльмены удачи
Еще один фильм-памятник, комедия с исключительно звездным составом. Здесь прекрасно абсолютно всё — сценарий, артисты, диалоги. И уголовная романтика здесь обыграна не чернушно, как в большинстве современных картин, а как-то по-своему, по-доброму.
Спортлото-82
Еще одна комедия легендарного Гайдая. Спортлото-82 идеально передает атмосферу СССР (хорошую сторону, не плохую), а также курортный дух того времени.
К достоинствам картины мы также отнесем потрясающие пейзажи, на фоне которых происходят события.
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