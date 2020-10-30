5 изумительных советских комедий, которые никогда не устареют

Доброе и не забытое старое.

Советские комедии многим из нас напоминают о временах беззаботного детства, празднованиях нового года с бабушками и дедушками, потрясающих летних месяцах в деревнях, той ушедшей эпохи, когда плохие события почти не происходят, а мир исключительно прост и невероятно интересен.

И эти фильмы никогда не устареют, так уж они сняты — на века.

Ирония судьбы, или с легким паром!

Главный новогодний фильм поколений. Простая история любви, полная курьезных ситуаций, хорошего юмора и человеческой доброты и теплоты.

Здесь все так, как надо — актерский состав, играющий с душой, песни, хорошая советская атмосфера. Памятник, а не фильм.

Кин-дза-дза!

Одновременно и комедия и интересная социальная фантастика. В детстве смотрится, как просто веселый и увлекательный комедийный фильм. Сейчас же, во взрослом возрасте открывается второе дно.

Мимино

Забавная советская комедия с фирменной волшебной советской атмосферой, породившая уйму крылатых фраз.

Добрая, приятная, легко и непринужденно демонстрирующая движение одного человека к мечте. Простой сюжет и глубокий смысл. А еще такой Кавказ, каким он мог быть только во времена СССР…

Джентльмены удачи

Еще один фильм-памятник, комедия с исключительно звездным составом. Здесь прекрасно абсолютно всё — сценарий, артисты, диалоги. И уголовная романтика здесь обыграна не чернушно, как в большинстве современных картин, а как-то по-своему, по-доброму.

Спортлото-82

Еще одна комедия легендарного Гайдая. Спортлото-82 идеально передает атмосферу СССР (хорошую сторону, не плохую), а также курортный дух того времени.

К достоинствам картины мы также отнесем потрясающие пейзажи, на фоне которых происходят события.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)