5 каналов на YouTube, которые расширяют мировоззрение

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Предлагаем ознакомиться, а если очень интересно, то и подписаться на эти пять изумительных каналов на YouTube. Они вполне могут перевернуть ваше представление о многих явлениях и раскрыть истинную природу вещей. И, конечно, расширят ваш кругозор.

Подписчиков: 28,5 тыс.

Канал предлагает ознакомиться с огромным количеством видеороликов познавательной направленности. Акцент сделан на научно-популярные темы. Подборка очень интересная и качественная.

Подписчиков: 68,1 млн

Канал посвящен всевозможным лайфхакам. Тут найдутся ответы на многочисленные вопросы. Иногда — совершенно безумные. Это не только интересный, но еще и крайне полезный канал.

Подписчиков: 51,1 тыс.

Хотите узнать о 10 местах, которые скрыты в приложении Google Earth по той причине, что они попросту секретны? Тогда подписывайтесь на данный канал. Он отвечает на самые интересные и сложные вопросы.

Подписчиков: 238 тыс.

Автор канала пытается выяснить то, что скрыто от простых людей. Ему интересна реальная история человечества, вопросы физического и духовного развития человека, всевозможные тайны и мистификации. Необычно, но очень интересно.

Подписчиков: 1,24 млн.

Вероятно, что это один самых любопытных каналов о космосе и вселенной на YouTube. Пулковский астроном Кирилл Масленников прекрасно разбирается в теме и рассказывает о ней интересным и понятным языком.

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