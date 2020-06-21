5 классных, но запрятанных фишек iPhone

Подборка полезных функций.

Хоть на iPhone и не миллион скрытых функций, а про многие из них рассказано неоднократно, все же найти несколько свежих и интересных фишек всегда можно. В этой подборке собрали пять небольших, весьма скрытых, но реально полезных функций iPhone, которые приятно использовать на ежедневной основе.

1. Быстрый переход к настройкам Wi-Fi и Bluetooth

Несколько версий iOS назад компания Apple сделала так, что отключение Wi-Fi и Bluetooth в «Пункте управления» на самом деле не приводит к их полному отключению. Функции только приостанавливают свою работу, что многих пользователей не устраивает.

В iOS 13 разработчики Apple не исправили ситуацию, но предложили более удобный способ перехода к настройкам Wi-Fi и Bluetooth через «Пункт управления». Для этого необходимо зажать на поле иконками Wi-Fi и Bluetooth, а после зажать на одной из двух нужных иконок и в открывшемся меню выбрать пункт «Настройки Wi-Fi» или «Настройки Bluetooth». Куда удобнее, чем переходить в параметры вручную.

2. «Умные» напоминания

Крупно обновленное в iOS 13 приложение «Напоминания» стало на удивление круто работать с Siri. Голосовой помощник позволяет создавать напоминания прямо о том, что в данный момент находится на экране. Например, у вас пропущенный звонок и вы хотите перезвонить, но позже. Вызовите Siri и прямо так и скажите: «Напомни об ЭТОМ через час». Siri все поймет и создаст «умное» уведомление в приложении «Напоминания» о том, что вам нужно перезвонить этому контакту. И подобным образом такие «умные» команды работают по всей системе — забыть не получится ничего.

3. Быстрое перемещение по сайтам и любым спискам

В iOS 13 на каждой пролистываемой странице появился ползунок для быстрого перемещения. Он появляется справа экрана, как только вы хоть немного пролистываете страницу (например, как в проводнике или браузере на компьютере). Зажав этот ползунок, вы можете быстро отправиться в любую точку страницы — невероятно удобно.

4. Моментальное изменение громкости

Обновленный ползунок громкости в iOS 13 можно использовать специальным образом. Сделайте звук громче или тише, а после сразу проведите пальцем по ползунку вверх или вниз — громкость изменится. Вот таким необычным для многих образом можно быстро менять громкость, не утруждая себя зажатием кнопки.

5. Удаление приложений прямо в App Store

С приходом iOS 13 на iPhone появилась крайне удобная, но неочевидная опция удаления приложений прямо из App Store. Достаточно на странице со списком обновившихся недавно или запрашивающих обновление приложений смахнуть влево по ненавистному приложению и выбрать «Удалить». Благодаря этой опции удобно очищать iPhone от скопившихся ненужных приложений, которые, к тому же, регулярно обновляются.

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