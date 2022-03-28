5 классных умных часов с AMOLED-дисплеем на АлиЭкспресс
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Итак, вы решили, что пришло время приобрести умные часы. Где это сделать? Например, на АлиЭкспресс. Там цены ниже, чем в магазинах. А еще прямо сейчас там весенние скидки. Так что, если приняли решение, откладывать покупку в долгий ящик точно не стоит.
Итак, какие модели с AMOLED-дисплеями достойны вашего внимания?
HONOR Magic Watch 2
- Цена: 24 350 рублей
Отличные смарт-часы с дисплеем sAMOLED и большой батареей на 455 мА*ч. Защищены от воды, имеют все стандартные режимы тренировок. Высометр, компас, магнитометр тоже имеются.
Ну и дизайн традиционно для HONOR на высоте.
TicWatch Pro
- Цена: 14 000 рублей
Весьма необычная модель с двойным экраном. Один из них IPS, второй — AMOLED. Первый создан для экономии энергии, второй — для полноценного использования всех функций.
Автономность на высоте — до 30 дней. Имеется защита IP68.
Zepp Z
- Цена: 35 400 рублей
Дорогие и стильные смарт-часы для мужчин. Корпус тут титановый, браслет кожаный. Работают до 15 дней.
Очень качественные умные часы со всем необходимым функционалом.
Nubia Red Magic
- Цена: 12 200 рублей
Относительно недорогая модель со спортивным дизайном. Тут яркий 1,39-дюймовый AMOLED-дисплей, автономность на 3-4 дня при GPS и до 20 дней без него. Все функции, которые есть у современных смарт-часов, присутствуют.
За свои деньги интересная модель.
HUAWEI Watch 3
- Цена: 28 800 рублей
Смарт-часы, работающие на HarmonyOS и с автономностью в 14 дней. Могут принимать звонки со смартфонов.
Следят за кислородом в крови, определяют температуру кожи, отслеживают ЧСС, обладают более чем 100 спортивными режимами. Можно и музыку через них слушать. В обще достойный конкурент Apple Watch, только для фанатов HUAWEI.
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