5 классных умных часов с AMOLED-дисплеем на АлиЭкспресс

Бегом на Али!

Итак, вы решили, что пришло время приобрести умные часы. Где это сделать? Например, на АлиЭкспресс. Там цены ниже, чем в магазинах. А еще прямо сейчас там весенние скидки. Так что, если приняли решение, откладывать покупку в долгий ящик точно не стоит.

Итак, какие модели с AMOLED-дисплеями достойны вашего внимания?

HONOR Magic Watch 2

Отличные смарт-часы с дисплеем sAMOLED и большой батареей на 455 мА*ч. Защищены от воды, имеют все стандартные режимы тренировок. Высометр, компас, магнитометр тоже имеются.

Ну и дизайн традиционно для HONOR на высоте.

TicWatch Pro

Весьма необычная модель с двойным экраном. Один из них IPS, второй — AMOLED. Первый создан для экономии энергии, второй — для полноценного использования всех функций.

Автономность на высоте — до 30 дней. Имеется защита IP68.

Zepp Z

Дорогие и стильные смарт-часы для мужчин. Корпус тут титановый, браслет кожаный. Работают до 15 дней.

Очень качественные умные часы со всем необходимым функционалом.

Nubia Red Magic

Относительно недорогая модель со спортивным дизайном. Тут яркий 1,39-дюймовый AMOLED-дисплей, автономность на 3-4 дня при GPS и до 20 дней без него. Все функции, которые есть у современных смарт-часов, присутствуют.

За свои деньги интересная модель.

HUAWEI Watch 3

Смарт-часы, работающие на HarmonyOS и с автономностью в 14 дней. Могут принимать звонки со смартфонов.

Следят за кислородом в крови, определяют температуру кожи, отслеживают ЧСС, обладают более чем 100 спортивными режимами. Можно и музыку через них слушать. В обще достойный конкурент Apple Watch, только для фанатов HUAWEI.

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