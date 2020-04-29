5 крайне полезных команд Сбербанка на номер 900

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Клиенты Сбербанка имеют возможность пользоваться многими полезными банковскими опциями, даже не имея доступа к мобильному приложению. Рассказали о пяти командах, которые будут полезны каждому клиенту «зеленого» банка. Они помогут в том числе защититься от мошенников.

Временное отключение быстрых платежей

Давать свой телефон с привязанным к номеру банковским счетом Сбербанка небезопасно. Все дело в том, что Сбербанк позволяет переводить деньги на другой счет с помощью опции быстрых платежей путем отправки обычной USSD-команды. Ею пользуются мошенники, которым удается завладеть даже всего на несколько минут телефоном жертвы.

Не все знают, но подобного можно избежать. Если отправить SMS с текстом «НОЛЬ» или «НУЛЬ» на номер 900, то произойдет временная блокировка опции быстрых платежей. Сделайте ее и после смело давайте телефон, например, попросившему коллеге. В таком случае вы будете уверены, что ваши деньги точно не будут по-быстрому переведены на другой счет коллегой, который уже на следующий день внезапно окажется в другом городе.

Перевод денег на другую карту

И, собственно, та самая функция быстрого (даже стремительного) перевода денег с карты на карту при помощи USSD-команды, о которой говорилось выше. Все, что нужно сделать для отправки денег — ввести команду *900*12*9xx1234567*500#, где 9xx1234567 — номер телефона, на который привязана карта, а 500 — сумма перевода.

Именно из-за простоты выполнения перевода клиентам Сбербанка и следует быть бдительными при передаче телефона даже относительно знакомым людям.

Определение подключенных к банку карт

Сразу несколько популярных мошеннических схем предусматривают, что злоумышленники говорят о подключении или отключении карты к счету жертвы. В первую очередь, нужно понимать, что сотрудники банка не будут по телефону сообщать клиентам ничего подобного. Тем не менее, лучше перестраховаться и проверить список подключенных карт лично.

Если нет возможности проверить список привязанных карт в приложении Сбербанка, можно отправить команду *900*06#. Эта команда покажет список всех банковских карт, которые подключены к мобильному банку.

Быстрое пополнение счета телефона

Чтобы пополнить счет номера мобильного телефона, к которому привязан банковский счет Сбербанка, не нужно даже заходить в мобильное приложение банка. Достаточно отправить команду *900*100#, где 100 — сумма, на которую вы хотите пополнить счет. Так, чтобы пополнить счет на 250 рублей нужно просто ввести команду *900*250# и нажать кнопку вызова. Пополнение произойдет мгновенно.

Получение мини-выписки

При помощи USSD-команды можно быстро получить выписку последних операций. Для этого нужно отправить команду *900*02*xxxx#, где xxxx — четыре последних цифры карты. Удобная опция может пригодиться, например, когда у вас нет возможности зайти в приложение Сбербанка, чтобы подробно изучить последние операции. Такое может произойти, например, если на смартфоне банально нет доступа к мобильному интернету.

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